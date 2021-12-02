復旦學者：美對中政策 呈現冷接觸、熱競爭

復旦大學國際問題研究院院長吳心伯表示，美國對華政策呈現「冷接觸、熱競爭」的特徵。美聯社

美中兩強互動盡力維持穩定友好，但檯面下暗潮洶湧，充滿不信任。中國學者提出觀察認為，美國對中國政策呈現「冷接觸、熱競爭」特徵，拜登 政府更多次表示，要為中美競爭建立「護欄」。

上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯認為，由於美國採取「冷接觸、熱競爭」，中方應要加強對中美關係的塑造，包含創造接觸條件，雙方一同塑造競爭規則，中方需確保互動的結果符合自身的國家利益。

吳心伯投書中國鷹派官媒「環球時報」，他首先分析「冷接觸」，指接觸政策肇始於柯林頓 政府時期，是後冷戰時代美國處理對華關係的主要方式，目標是要改變中方的政經體制與內外政策，但現今對華政策沒有達到主要目標，因此以戰略競爭取代接觸政策。

吳心伯並說，拜登政府當下加大對中國接觸力度，不是恢復接觸政策，而是基於美國內政外交的現實需要加強對華交往。

他分析，歐巴馬 時期的中美戰略經濟對話，規格高、陣容大、議題多，烘托出中美接觸的熱勁。隨著美國對華接觸政策的終結，今後中美之間的交往將帶有「冷接觸」的特徵。

他分析「冷接觸」的特徵會有，雙方在新形勢下對接觸的效果不會抱太高期待，更少幻想、更多冷靜；接觸的有限性，無論在廣度上還是深度上，都不能與以往相提並論；接觸的重點會更多聚焦分歧和爭端，反映出中美關係中夥伴成分的下降和對手成分的上升。

在「熱競爭」上，吳心伯指出，美國存在開展對華競爭的巨大衝動。中國是美國「最主要、最嚴峻的戰略競爭者」，是美國近代以來遭遇的「最可怕對手」。而拜登政府又多次表示，要為中美競爭建立「護欄」。

吳心伯認為，美方在兩國元首視頻會晤中向中方傳遞的資訊是，不尋求改變中國的體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，無意同中國發生衝突。美國政府致力於奉行長期一貫的一個中國政策，不支持「台獨」。然而，這些表態與美方實際的政策行為頗不一致。拜登政府的所作所為，何以能構建防止中美關係失控的「護欄」？