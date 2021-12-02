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批炒作中國威脅論 普亭：美極音速飛彈領先中 卻沒人嗆

中國新聞組／北京2日電
俄羅斯總統普京11月30日，在一個年度國際投資論壇上發表講話。（Getty Images）
俄羅斯總統普京11月30日，在一個年度國際投資論壇上發表講話。（Getty Images）

「中國威脅論」說法讓西方擔憂中國國力提升，會破壞世界秩序。美空軍部長肯德爾聲稱，美中正在進行超高音速軍備競賽，並稱「競賽已有一段時日，中國非常積極。」對此俄羅斯總統普亭指「中國威脅論」讓地區緊張，並反唇相譏指美國的極音速飛彈研發領先中國，卻沒人反對。普亭此番言論被視為力挺中國。

中國國家主席習近平。（新華社）
中國國家主席習近平。（新華社）

普亭11月30日出席「俄羅斯在召喚」年度國際投資論壇時，針對所謂「中國威脅論」和對中圍堵政策，他表示，西方對中國的制裁毫無道理且違反國際法，美英澳安全聯盟（AUKUS）更只會助長區域緊張局勢升級；普亭展現力挺中國的同時，也當場表達將會出席北京冬奧開幕式。

美國空軍部長肯德爾日前稱，美中正進行超高音速軍備競賽；圖為中共空軍多支地對空飛彈...
美國空軍部長肯德爾日前稱，美中正進行超高音速軍備競賽；圖為中共空軍多支地對空飛彈部隊參與演習。（新華社）

美國空軍部長肯德爾30日承認，美國和中國正進行極音速「最致命武器」的軍備競賽，兩國競相建造、測試新一代高速武器，已有一段時日。他認為現在兩國競爭的重點不在量而在質。 

談及西方炒作中國發展超高音速飛彈，普亭反諷稱，注意到美國在此問題的反應，但各界都清楚美國在超高音速武器製造技術依然領先中國，「卻沒人去談論美國，也沒有人對此發聲」。

「美國不會擔心法國和英國核武庫現代化，俄羅斯為什麼要擔心中國？」他還直言，中俄兩國關係正處在前所未有的高水準，「中國有權制定國防政策以保證國民安全，誰能阻止中國這麼做？隨著經濟發展，軍事實力增長是一個自然過程。」俄方不會根據第三方的利益調整外交政策，將按照自身利益發展對中關係。

普亭近日回應「中國威脅論」，指出這讓競爭加劇，有人建立一個聯盟來反對誰時，這不會讓地區局勢得到改善，反而會使局勢緊張。他並稱，中國軍事潛力增加不會讓俄羅斯感到不安。

綜合媒體報導，普亭表示，「從2000年起就有人開始拿中國來嚇唬我，但後來那些嚇唬我的人自己也害怕了，並開始改變自己的對華政策。」西方國家對中國的制裁和限制是「沒有道理」而且「違反國際法」的，這些國家在對華競爭中的所作所為令人「難以理解」，有時甚至「令人反感」。

對於普亭反駁「中國威脅論」，表明滿意中俄關係發展並將進一步發展，中國外交部發言人汪文斌指出，任何挑撥離間中俄關係的圖謀都是徒勞的。事實上，無論是中國威脅論還是俄羅斯威脅論，都只是美國為維護自身霸權地位，對抗世界多極化潮流製造的藉口。

汪文斌稱，「中俄高水平戰略協作」是維護世界和平穩定的強有力保障，不會因外部影響而改變。真正需要改變的是美國，美國如果不放棄冷戰思維和霸權心態的話，看誰都會是威脅。

普亭 俄羅斯 北京

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