彭帥正義值多少錢？WTA停辦「中國女網賽」的代價

(美聯社)

「如果我們對女性選手的被迫害處境視而不見，那『國際女子網球協會』的存在意義，也將因為出賣性別平等的正義，而遭無聲消滅...」國際女子網球協會（WTA）1日晚間宣布：由於中國政府拒絕調查女網名將彭帥 遭前國務院副總理張高麗性侵 事件，並持續封鎖彭帥自由對外、或與WTA的直接聯繫，因此在無法確認彭帥人身安全自由與被害指控是否得到正視、進而無從擔保選手與WTA工作人員「未來在中國是否安全」的顧慮下，WTA決定即日起「無限期停辦在中國與香港的所有國際女網賽」——儘管此一舉動，將導致上億美金的商業損失，甚至會被中國市場嚴厲報復，但WTA總部仍極其果斷地強調：「這是無從妥協的道德底線...如果網壇向權勢性侵投降，歷代女子選手們奮鬥的平等價值與信念，將永遠被摧毀而不復存在。」

WTA的現任主席西蒙（Steve Simon）。 (取材自Tennis Channel)

曾在國際網壇排名「女子雙打世界第一」的中國名將彭帥，現年35歲。2021年11月2日晚間，突然透過微博的個人官方帳號，發出一篇驚世長文，指控自己遭75歲的前國務院副總理張高麗「權勢性侵」，並因此觸發了延續多年的扭曲關係。該文發出後隨即引爆全球輿論——這不僅因為彭帥在女子網壇的「名將地位」，更因張高麗曾是中共高層的頂層領導、是中共現代政治中涉嫌性犯罪並遭公開控訴的「位高權重第一人」。

然而彭帥的所有對外帳號、聯繫方式，都在「發文後10幾分鐘內」被國家封鎖停號。在中國本土，所有「#彭帥」、「#張高麗」的新聞關鍵字都被屏蔽。儘管以《環球時報》總編胡錫進為首的中國涉外官媒，在接下來幾周內不斷詆毀「張高麗性侵彭帥案」的真實性，並接連釋出一系列「彭帥觀禮少年網球賽」、「彭帥在北京上餐廳」、「彭帥連線國際奧委會主席聲稱自己自由又安全」...等一系列實際情境不明的「限定影音證據」，甚至連中國外交部發言人都譴責境外勢力不要見縫插針，「網球運動與選手們都不該被有心人士『政治化操弄』！」

(美聯社)

與中國官方最為針鋒相對的單位，即為負責全球女子職業網球運動的WTA。WTA在彭帥控訴發文的第一時間，就試圖聯繫並聲援彭帥未果，此後更連同女網明星大坂直美、小威廉絲，甚至是男網的約克維奇、費德勒...等網壇巨星，一同要求中國政府「解封彭帥」，並公開調查「張高麗副總理涉嫌的權勢性侵」。

但對此，中國政府完全不理，誰知WTA周三晚間卻突然重磅出手，以國際體壇前所未見的強硬姿態，對中國政府再次重申「聲援彭帥的兩大訴求」，並直接宣布「無限期停辦在中國舉行的所有國際女子網球賽」。

2021年11月2日，彭帥在網路上公開發文，指控一名中國政府的高階領導，對他犯下性侵罪。國際女子網球協會認為，彭帥的求救訊息應該被認真傾聽，並嚴肅調查——這不僅攸關WTA的所有選手，更是全球所有女性都應該被尊重、重視的最基本權利。

(路透)

在1日晚間公佈的官方聲明稿中，WTA的現任主席西蒙（Steve Simon）即為嚴肅而強硬地，針對中國政府處理彭帥案的不滿與抗議。聲明中，西蒙再次強調了彭帥作為性侵受害者，明知眼前必將遭遇的打壓與封鎖，卻仍堅持發出控訴，就算是以卵擊石、飛蛾撲火仍義無反顧，「對此，我個人由衷地欽佩他的強韌與勇氣。」

西蒙隨後開始解釋彭帥案，是如何遭到中國政府「全面封鎖」。儘管以胡錫進為手的中國官媒，接連提出各種「彭帥很平安的證據」，「但令人遺憾地，中國領導層應對本案的種種手段，既不認真、也不可信。」

「儘管我們大概知道彭帥目前人在哪裡，但他是否自由？是否平安？是否免於監控、壓迫、恐嚇的遭遇？對於以上種種疑問，國際女子網壇的大家都感到高度質疑與焦慮。鑑此，WTA一直都很清楚地表達著我們的訴求：我們再次重新要求中國政府，應該立即對彭帥所提出的權勢性侵指控，展開全面、透明——且不得政治施壓監控—–的嚴肅調查。」西蒙表示：

「打壓被害者的呼救之聲，是完全不可接受、也不可能積非成是式地扭曲接受的不義行為...」

「...如果我們任由有權有勢者，隨意壓制女性的聲音、對種種性侵控訴充耳不聞，那麼WTA這個組織的成立根基——對於女性權利平等的追求——將會遭到無可彌補的打擊，因此我們才無法、也不可能坐視這種沉默之惡，發生在WTA以及眾多運動選手身上！」

西蒙表示，基於上述種種立場、以及中國政府極為不透明的爭議態度，WTA的所有董事會成員「一致同意」：即日起直到彭帥能自由聯外溝通，其針對張高麗的權勢性侵控訴也得到合理調查之前，WTA將全面停辦「包括香港在內」在中國的所有女子國際網球賽事。

(路透)

「我不知道在彭帥被封鎖軟禁、無法自由聯絡外界、被施壓撤回自己被害控訴的同時，WTA該怎麼要求我們的選手們，當作沒事一樣地繼續在中國比賽。」

西蒙說：「考慮到當前的狀況，我們也無法繼續保證WTA的工作人員與各方選手，能夠平安自由地在中國參賽。」

WTA的「停辦中國決定」，在政治與商業贊助上都冒著巨大的損失風險。因為在西蒙任內，中國市場不僅是WTA全力拓展的最大板塊，2018年西蒙更與中國簽約，除了擴大WTA各級賽事在中國舉辦的數量外，更一口氣與中國簽約10年，要把「WTA年終總決賽」全都鎖定在中國深圳舉辦。

深圳簽下「10年總決賽」主辦合約的同時，來自中國的贊助商也同意把WTA年終總決賽的獎金「提高一倍」——這高達1,400萬美金的獎金幅度，對於年盈利只約1億美金的WTA不僅是巨額金流；更比2019年的ATP男子年終總決賽獎金，還要高出500萬美金。

衝擊2022深圳年終賽

然而WTA「停辦中國」的重磅聲明，雖然離政治敏感的2022北京冬季奧運只剩2個半月，但其具體的生效爆點，卻可能只會衝擊2022年底的深圳年終賽。因為在2019年之後，COVID-19的疫情全球爆發嚴重地影響了國際網壇的大賽安排，像是2020年的WTA年終總決賽就被迫取消，2021年的比賽則因「中國嚴格的防疫規定讓外國參賽團隊幾乎不可能入境」，因此臨時改辦在墨西哥舉行。

但這代表WTA在中國「無利可失」嗎？事實上，同樣在西蒙任內，WTA才與中國線上串流平台「愛奇藝」簽下了超過1億2,000萬美金的特許轉播合約，各種品牌贊助、賽事贊助、以及原本深圳年終總決賽的各種商業合作與推廣機會，對於WTA也都是至關「數億美金」的重要金流來源——儘管與NBA、英格蘭超級足球聯賽在中國動輒百億的巨大產業利益相比，WTA在中國的被投資幅度相對沒有那麼天價，但對於競賽資源相對較少的國際女子網球而言，要捨棄中國市場的發展性與金流利益，確實已是「壯烈斷腕」的罕見決定。

在過去，國際體育大賽與中國市場的政治糾紛，往往多由「體壇下跪」為結局。像是在香港反送中期間，NBA休士頓火箭隊的時任主管莫雷在社群網路上聲援「香港撐自由」，或者是德國足球明星厄齊爾在效力英超兵工廠隊期間公開譴責「中國對維吾爾人的滅絕暴政」，都曾導致中國中央政府重手施壓，並以禁止轉播、封殺商業合作的方式，逼迫聯盟單位對「辱華爭議」切割或道歉。

中國如何報復WTA「大膽逆鱗」

不過在彭帥案的問題上，中國政府的應對處境則非常敏感且尷尬——因為張高麗曾是中共全力核心的一級領導，最為最頂尖的層峰高官，中國官媒根本無法在國內談論彭帥案與張高麗問題。儘管在對外宣傳媒體的強度上，中國官媒的事態非常強硬，但在無法明說、無法高調的狀況下，要如何強力報復WTA的「大膽逆鱗」殺雞儆猴？在當前狀態下，也變得騎虎難下。

《路透》分析認為，中國對於網球的高度投資與重金發展，大約是在2008年北京奧運之後啟動，並在2011年中國女子好手李娜贏得法網女單公開賽冠軍後，憑「李娜旋風」一路飆升。不過在彭帥事件與WTA的反抗譴責後，中國一度走上軌道的女網、甚至職業網球，會否連帶墜入寒冬？在彭帥的權勢性侵指控未得調查之前，針對中國的「體壇新冷戰」大概還會持續好一段時間。