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路透：河南擬監控記者 分紅黃綠三色警示

中國新聞組／北京1日電
北京市街道上的監控攝像頭。（路透）
北京市街道上的監控攝像頭。（路透）

為了追蹤記者和國際學生及其他「可疑人員」，中國河南的安全官員委託企業建立一個監視系統。路透披露，被監控的記者將按風險等級由高到低分為紅色、黃色、綠色三類。只要被標記為紅、黃色的「關注記者」在河南登記入住飯店、購票或跨省，系統就會發出警示。

路透報導，河南省政府採購網7月29日公布的採購文件詳列相關計畫指出，此系統透過3000部人臉辨識攝影機，彙整這類關係人的個人檔案。另一份文件顯示，9月17日中國科技公司東軟集團以人民幣500萬元拿下合約。東軟集團要在簽約後的2個月內完成這個系統。

總部位於美國的監控研究公司IPVM密切追蹤此事，率先發現了河南省這份近200頁的招標文件。IPVM說，這份招標書特別鎖定記者為監控目標，好讓公安部門快速找到記者、阻止記者的工作。

BBC報導，該系統包括與河南數千個攝像頭相連接的面部識別技術。當它找到「關注人」，就會向當局發出警報。被「關注記者」將被分為紅(重點)、黃(有違法紀錄)、綠(無危害性)三個等級，一旦被標記為「紅色」或「黃色」的「關注記者」買票前往該省，就會觸發警報。

「關注人」將被分類歸入「專題庫」，而這是一個現有的關於該省人員的信息和圖像數據庫。該系統還將與中國國家的數據庫對接。

除了記者、外國記者外，該系統還將對外國留學生進行評估，並將他們劃分為三種風險等級，優秀留學生、一般人員和重點人員或不穩定人員。

文件簡述當局希望該系統包含以下信息來源：手機、社交媒體、車輛細節、酒店住宿、購票信息、房產信息、照片等。該系統還關注「滯留婦女」，即無權在中國居住的非法移民女性。

報導指出，IPVM公司的政府主管康納·希利（Conor Healy）說：「（外界）對中國大規模監視的技術架構仍知之甚少……但建立定制化的監視技術以提高國家對記者的打壓效率是一項新工作。」「這些文件揭示了中國公安官員想從大規模監控中得到什麼」他說。

此系統將由至少2千名官員和警察負責操作，目前，這份招標文件已不開放閱覽。河南省政府、警方，以及公安部和外交部面對詢問皆未回應看法。

河南 公安 留學生

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