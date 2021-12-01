德智庫：全球晶片荒 因中企囤貨

江蘇省泗洪縣一家晶片工廠的生產線。(美聯社)

美國之音引述德國智庫「新責任基金會」（SNV）最新研究報告顯示，全球晶片 供應短缺危機除了新冠肺炎疫情 大流行因素外，許多中企近年來大量囤積晶片以應對美國出口管制禁令，是另一主因。

SNV日前公布的最新研究報告指出，擾亂全球晶片供應鏈最重要的因素是疫情大流行後、半導體價值鏈對晶片的需求猛增，以及中企應對美國出口管制的囤積；美國2019年對華為 實施出口禁令時，「一些中國公司因擔心面臨類似華為的挑戰，開始囤積晶片。」

報導提到，中國是全球最大的半導體消費市場，尤其是上游原材料和設備自給率很低，高度依賴進口，半導體甚至超過原油、成為中國進口金額最大的商品。中國晶片進口很大一部分用於組裝智慧手機、筆電等設備。

報告作者之一、SNV 高級研究員克萊恩漢斯（Jan-Peter Kleinhans）表示，疫情是個人電腦、平板電腦和網路相機鏡頭等在家工作技術的需求飆升，造成晶片短缺，這是問題原因之一。

其次，從2019年美國出口管制來看，除了針對華為，也越來越針對其他半導體企業，如深圳方正微電子等，「中國半導體公司或使用者、半導體客戶開始擔心，他們會成為下一個符合出口限制的對象。所以在那扇門關上之前，他們想要獲得大量的半導體庫存。」

中國海關數據顯示，2018年進口4175億個IC晶片，到了2019年的進口量大增275億個，達到4451億塊，去年再激增20%（984億個），達到創紀錄的5435億個，進口總額3500億美元創歷史最高水準。

報導還提到，今年以來，中國晶片進口量仍在大幅增長，第1季、上半年和前9月的晶片進口年增率，分別達33.6%、29%和23.7%，今年第1到3季的進口量分別1552億塊、1571億塊、1660億塊；至上月，中國今年前10月晶片進口量比去年同期大增20%。