工信部十四五規劃 加快工業晶片壯大

工信部新規畫，將加快數位產業化進程，圖為示意圖。(路透)

中國工信部30日發布規劃，提出將提升關鍵核心技術支撐能力，加快工業晶片 、智慧感測器、工業軟體等融合支撐產業培育和發展壯大，增強工業基礎支撐能力。

路透報導，工信部官網刊登「十四五」信息化和工業化深度融合發展規劃並提出，開展人工智慧、區塊鏈、數位孿生等前沿關鍵技術攻關，突破核心電子元器件、基礎軟體等核心技術瓶頸，加快數位產業化進程。

目標是到2025年，信息化和工業化在更廣範圍、更深程度、更高水準上實現融合發展，新一代資訊技術向製造業各領域加速滲透，範圍顯著擴展、程度持續深化、品質大幅提升，製造業數位化轉型步伐明顯加快，全國兩化融合發展指數達到105。

具體為：企業經營管理數位化普及率達80%，數位化研發設計工具普及率達85%，關鍵工序數控化率達68%，網路化、智慧化、個性化生產方式在重點領域得到深度應用；工業互聯網平台普及率達45%，系統解決方案服務能力明顯增強等。

規劃中還提到，依託工業互聯網平台，實現高水準高效率的輕量化設計、並行設計、敏捷設計、交互設計和基於模型的設計，變革傳統設計方式，提升研發質量和效率。發展平台化、虛擬化模擬設計工具，培育平台化設計新模式，推動設計和工藝、製造、運維的一體化，實現無實物樣機生產，縮短新產品研發週期，提升產品競爭力。

去年10月底召開的中共十九屆五中全會勾勒出十四五和2035年遠景目標，強調將堅定不移建設製造強國、品質強國、網路強國、數位中國；提升產業鏈供應鏈 現代化水準，發展戰略性新興產業。

國務院 副總理劉鶴近日撰文指出，將以深化供給側結構性改革為主線。中國經濟運行面臨的主要矛盾在供給側，實現高品質發展關鍵在於提升供給體系的水準和品質，更好適應、引領和創造新需求。壯大實體經濟，加快建設製造強國。