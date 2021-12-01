我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葛謨性騷案：CNN「無限期停職」王牌主播的新聞室風暴

幫忙打探性騷案 葛謨主播弟 遭CNN無限期停職

工信部十四五規劃 加快工業晶片壯大

記者林宸誼／綜合報導
工信部新規畫，將加快數位產業化進程，圖為示意圖。(路透)
工信部新規畫，將加快數位產業化進程，圖為示意圖。(路透)

中國工信部30日發布規劃，提出將提升關鍵核心技術支撐能力，加快工業晶片、智慧感測器、工業軟體等融合支撐產業培育和發展壯大，增強工業基礎支撐能力。

路透報導，工信部官網刊登「十四五」信息化和工業化深度融合發展規劃並提出，開展人工智慧、區塊鏈、數位孿生等前沿關鍵技術攻關，突破核心電子元器件、基礎軟體等核心技術瓶頸，加快數位產業化進程。

目標是到2025年，信息化和工業化在更廣範圍、更深程度、更高水準上實現融合發展，新一代資訊技術向製造業各領域加速滲透，範圍顯著擴展、程度持續深化、品質大幅提升，製造業數位化轉型步伐明顯加快，全國兩化融合發展指數達到105。

具體為：企業經營管理數位化普及率達80%，數位化研發設計工具普及率達85%，關鍵工序數控化率達68%，網路化、智慧化、個性化生產方式在重點領域得到深度應用；工業互聯網平台普及率達45%，系統解決方案服務能力明顯增強等。

規劃中還提到，依託工業互聯網平台，實現高水準高效率的輕量化設計、並行設計、敏捷設計、交互設計和基於模型的設計，變革傳統設計方式，提升研發質量和效率。發展平台化、虛擬化模擬設計工具，培育平台化設計新模式，推動設計和工藝、製造、運維的一體化，實現無實物樣機生產，縮短新產品研發週期，提升產品競爭力。

去年10月底召開的中共十九屆五中全會勾勒出十四五和2035年遠景目標，強調將堅定不移建設製造強國、品質強國、網路強國、數位中國；提升產業鏈供應鏈現代化水準，發展戰略性新興產業。

國務院副總理劉鶴近日撰文指出，將以深化供給側結構性改革為主線。中國經濟運行面臨的主要矛盾在供給側，實現高品質發展關鍵在於提升供給體系的水準和品質，更好適應、引領和創造新需求。壯大實體經濟，加快建設製造強國。

國務院 供應鏈 晶片

上一則

Omicron變種病毒蔓延 留學生返港陷兩難

下一則

靠投資拍愛國電影洗白 陸媒：周焯華被捕只是開端

延伸閱讀

晶片短缺潮一周年 周邊晶片股也發燒 業績看旺到明年後

晶片短缺潮一周年 周邊晶片股也發燒 業績看旺到明年後
德智庫：中企囤積晶片 是全球晶片短缺主因

德智庫：中企囤積晶片 是全球晶片短缺主因
商務部長：挺汽車業 速通過晶片法案

商務部長：挺汽車業 速通過晶片法案
保供穩價 中國工業利潤增速連2月回升

保供穩價 中國工業利潤增速連2月回升

熱門新聞

婆婆砍死兒媳示意圖。（取材自央視網）

「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死

2021-11-29 07:00
中國專家分析，如果Omicron真是從愛滋病患者群體中進化出來，不會造成大規模流行。(美聯社)

中國專家：新變種Omicron難成氣候

2021-11-27 10:33
社交媒體流傳信息稱，四川省廣元市蒼溪縣一名24歲女網紅遇害。（取材自上游新聞）

不雅視頻惹禍？四川24歲網紅遭丈夫分屍 藏冰箱一周

2021-11-25 09:00
近年中國政府迫害新疆人權一事受到國際關注，如今一份先前從未公開的文件揭露2014年國家主席習近平等中央高層會議紀錄，其中主要提到對新疆維吾爾和其他少數民族的迫害。（美聯社）

中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」

2021-11-29 20:28
台海通道北線方案線路比較短，離台灣較近，該方案可以實現鐵路和公路一起通到台北，目前已經修通平潭海峽公鐵大橋（圖）與火車站。（新華社）

中國「台海通道」案 福建到台灣 開車1小時 火車30分鐘

2021-11-29 19:12
經過比對，確認這些雨衣就是由失聯人員攜帶的物資。（視頻截圖）

沒經費？4人命喪哀牢山 穿輕便雨衣 每件0.4元一刮就破

2021-11-24 07:00

超人氣

更多 >
3死8傷 密州牛津高中校園爆槍擊 15歲高中生濫射被捕

3死8傷 密州牛津高中校園爆槍擊 15歲高中生濫射被捕
Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情

Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情
「外星人」偽裝丈夫想行房？密蘇里女牧師：遇到好多次

「外星人」偽裝丈夫想行房？密蘇里女牧師：遇到好多次
全美首個公共吸毒所 紐約市開張

全美首個公共吸毒所 紐約市開張
2歲就出道、5歲演謝賢女兒 第一代武則天現在變這樣

2歲就出道、5歲演謝賢女兒 第一代武則天現在變這樣