外媒：絕密文件外洩 曝習近平拍板新疆「再教育」

近年新疆人權廣受到國際關注，圖為新疆民眾在街頭走過播放國家主席習近平講話的屏幕。(Getty Images)

國際人權組織與各方法律專家所組成的跨國真調機關「維吾爾法庭」11月29日晚間向國際公布了「絕密新疆 文件」，文件中揭露中國高層在新疆的會議紀錄，包含習近平 2014年4月發表的三篇談話，涉及安全、再教育、重新安置及糾正新疆維吾爾族和漢族人口失衡，證實習近平等人，就是中國對維吾爾人民族壓迫政策的「終極推手」。

綜合英國衛報、德國之聲報導，部分文件被標記「絕密」，是中國歷年資訊量最龐大的機密外洩。這份317頁的資料在多位專家分析認證後，被完整提交國際「維吾爾法庭」。

文件披露，2014年4月習近平到新疆考察，他訪問了喀什的派出所、居民和學校，就反恐、發展經濟民生等發表了意見。習近平強調「對暴力恐怖活動，必須保持嚴打高壓態勢，先發制敵，露頭就打，打早、打小、打苗頭，以迅雷不及掩耳之勢、用鐵的手腕予以毀滅性打擊」。

新華社引述習近平與民警的對話：「看到你們的長警棍，我不由想起明代時戚繼光訓練怎麼打倭寇，他就地取材，把毛竹削尖，很長，5人或7人一組，先用毛竹竿擋住倭寇，使他們近不了身，盾牌兵再上去擊殺，非常有效。我們也要有好的兵法和有效的武器。」

就在習近平考察新疆期間，新疆自治區首府烏魯木齊發生了嚴重的爆炸襲擊。

習近平4月30日結束新疆之行的當晚，襲擊者使用爆炸物和刀具襲擊烏魯木齊火車南站，造成3人死亡，79人受傷。這是烏市17年間首次發生爆炸襲擊事件。

習近平在事發後作出指示，「反暴力恐怖鬥爭一刻也不能放鬆，必須採取果斷措施，堅決把暴力恐怖分子的囂張氣焰打下去」。

報導指出，2014年5月底，習近平在第二次中央新疆工作座談會發表新疆工作全面部署。習近平強調，「社會穩定和長治久安是新疆工作的總目標。必須把嚴厲打擊暴力恐怖活動作為當前鬥爭的重點，高舉社會主義法治旗幟，大力提高群防群治預警能力，築起銅牆鐵壁、構建天羅地網。要並行推進國內國際兩條戰線，強化國際反恐合作。」

習近平強調堅持就業 第一，增強就業能力，「引導各族群眾有序進城就業、就地就近就業、返鄉自主創業」。他還主張推進「雙語」教育。國務院總理李克強也提到積極推進「雙語」教育和職業教育，他建議「吸引內地企業向新疆有序轉移，…同時鼓勵新疆群眾到內地就業」。

代為曝光文件的德國學者鄭國恩強調，機密文件的重要性在於它們顯示2014年中國領導人提出的要求與隨後在新疆發生的事情之間存在多重聯繫，包括再教育營中的大規模拘禁、強制勞動力轉移以及通過增加人口數量來優化漢族人口等。