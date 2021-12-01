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日本挺北京冬奧 將派逾200代表團參加

中國新聞 組／北京1日電
日本奧會主席山下泰裕。（取材自新華網）
日本奧會主席山下泰裕。（取材自新華網）

日本奧委會主席山下泰裕前天在東京表示，日本將派出逾200人的大規模代表團參加北京冬奧，他本人也會隨團參加。山下泰裕強調，「相信北京冬奧會將給疫情下的世界帶來希望、勇氣和力量」。

新華社報導，山下泰裕是在東京舉辦的北京冬奧之家主題展開幕式講話中作上述表示的。他說：「熱烈祝賀北京2022冬奧會、冬殘奧會即將召開，我彷彿覺得2021東京奧運會才剛剛結束，而其實只有兩個月北京就要舉辦冬奧會了。」

山下泰裕在講話中明確表示將隨團前往北京。他說：「日本代表團最後的選手人數還沒有確定，但是算上運動員和教練員等，我們參加北京冬奧會的代表團人數將超過200人，我想我們一定會取得日本國民期待的優異成績，我也希望此次參加的選手都能發揮最好的水平。」

另據中央社報導，目前日本政府尚未決定，是否會比照美國作法以外交抵制北京冬奧。但日本自民黨內部已有呼聲，要求首相岸田文雄以外交抵制北京冬奧。

共同社先前報導，日本外相林芳正11月23日表示，目前日本尚未就外交抵制北京冬奧事宜作出任何決定。

中國外交部發言人趙立堅11月25日則曾就日本是否會外交抵制北京冬奧說，中日雙方在相互支持對方舉辦奧運會上有重要共識，中方已全力支持日方舉辦東京奧運會，日方「應有基本的信義」。

北京 日本 東京奧運

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