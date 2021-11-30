讚南非Omicron資訊透明 布林肯、拜登「不點名」酸中國?

美國國務卿布林肯稱讚南非在疫情信息共享「公開透明」，堪稱世界楷模。(路透)

南非 發現Omicron變異株並主動通報，讓全球防疫再拉警報，美國國務卿布林肯 27日稱讚南非在疫情信息共享「公開透明」，堪稱世界楷模。有法媒評論指布林肯「給了中國 一記耳光」，暗指武漢華南市場病毒溯源不透明。繼布林肯後，美國總統拜登29日也讚揚南非分享新變異株資訊的「透明度」，再次不點名地批評中國隱匿疫情。

對此，觀察者網報導強調，美國等國家指責中國隱瞞疫情的說辭，顯然是出於政治意圖的赤裸裸的汙衊。「南華早報」轉載法新社報導的評論區，有網友表示，「布林肯稱讚南非的事，恰恰正是中國做到的。布林肯此番言論不是為了幫助南非抗疫，而是為了地緣政治優勢。美國等國家在幾個月內沒做任何事，卻指責中國抗疫。」

據美國國務院網站27日公布的消息，布林肯在和南非通話中聲稱，美國、非盟、南非和其他遭受Omicron變異株影響的非洲國家，要繼續保持夥伴關係是十分重要的，這能夠幫助人們接種新冠疫苗，應對疫情。

布林肯對美國和南非之間的長期公共衛生合作表示讚賞，他還特別讚揚南非科學家迅速識別出Omicron變異株，以及南非政府在分享這一信息方面的透明度。布林肯稱，「這應該成為世界的楷模。」

針對布林肯「表揚」南非，法新社提出觀察說，近兩年，川普和拜登政府都指責中國在新冠溯源問題上「不透明」，「不坦率」，如今布林肯又對南非發出此番讚揚，顯然另有所指，「幾乎是對中國的一記耳光」。報導補充道，新冠疫情只是中美關係緊張的眾多根源之一，兩國在貿易、人權、台灣問題等方面均存在衝突。

針對法新社的評論分析，觀察者網指出，實際上，且不談布林肯是否真的存在「醉翁之意」，法新社這篇報導恐怕先打了自己一記耳光。

觀察者網評論認為，中方在新冠疫情應對過程中始終本著公開、透明、負責任的態度，採取了最全面、最嚴格和最徹底的舉措。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友介紹，去年1月3日起，中方在病因尚不清楚的情況下，就把不明原因肺炎的情況向世界衛生組織進行了通報，也向美國等國家進行了通報。而且從1月3日開始，中國就不定期的向世衛和有關國家通報防控和研究的進展。