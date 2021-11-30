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中非深化合作 習近平：再援助10億劑疫苗

特派記者賴錦宏／北京30日電
習近平為中非合作論壇開幕式發表講話。(Getty Images)
習近平為中非合作論壇開幕式發表講話。(Getty Images)

中國國家主席習近平昨天晚上在北京以視訊出席中非合作論壇第8屆部長級會議開幕式時表示，中國將深化合作，向非方提供10億劑疫苗，同非洲國家共同實施「九項工程」，就構建新時代中非命運共同體提出四點主張，並鼓勵中國企業在非洲建設「減貧示範村」。

來源：YouTube

中國推動中非關係不遺餘力。新華社報導，習近平就構建新時代中非命運共同體提出四點主張：第一，堅持團結抗疫。切實保障疫苗在非洲的可及性和可負擔性。第二，深化務實合作。擴大貿易和投資規模，共享減貧脫貧經驗，加強數位經濟合作。第三，推進綠色發展。倡導綠色低碳理念，積極發展可再生能源。第四，維護公平正義。理直氣壯堅持發展中國家的正義主張。

習近平指出，中國將同非洲國家深化合作，共同實施「九項工程」：衛生健康、減貧惠農、貿易促進、投資驅動、數字創新、綠色發展、能力建設、人文交流與和平安全。

習近平指出，中國將為非洲援助實施10個減貧和農業項目，向非洲派遣500名農業專家，在華設立一批中非現代農業技術交流示範和培訓聯合中心，鼓勵中國機構和企業在非洲建設中非農業發展與減貧示範村，支持在非中國企業社會責任聯盟發起「百企千村」活動。

對於新冠疫情的協助，習近平宣布，為實現非盟2022年60%非洲人口接種新冠疫苗的目標，中國將再向非方提供10億劑疫苗，其中6億劑無償援助，4億劑以中方企業與有關非洲國家聯合生產等方式提供。中國還將為非洲國家援助實施10個醫療衛生項目，向非洲派遣1500名醫療隊員和公共衛生專家。

對於非洲國家當年支持中國進入聯合國，習近平指出，今年是恢復中國在聯合國合法席位50周年。謹向當年支持中國的廣大非洲朋友表示衷心的感謝！中國永遠不會忘記非洲國家的深情厚誼。

習近平指出，今年是中非開啟外交關係65周年。65年來，中非在反帝反殖的鬥爭中結下了牢不可破的兄弟情誼，相信在雙方共同努力下，中非合作論壇會議一定能取得圓滿成功，推動構建高水平中非命運共同體。

中國 習近平 疫苗

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