研發Omicron疫苗 康希諾、科興拚最短時間

新冠病毒變種毒株Omicron來襲，中國多家生物科技公司表示積極應對。（取材自海外網）

變種病毒Omicron 來勢洶洶，對疫苗 的影響備受關注。中國多家藥廠已積極展開研究和分析動作，疫苗廠商康希諾生物宣布，正在收集和分析Omicron變異株相關資訊，有信心在最短時間拿出針對突變株的新疫苗。

證券時報報導，康希諾生物已經開始針對新突變株開展疫苗研發，相關人士表示：「鑑於康希諾生物腺病毒載體技術平台和mRNA技術平台的優勢，一旦發現現有疫苗保護性下降，康希諾有信心在最短時間拿出針對突變株的新疫苗。」不過，新疫苗從病毒研究到研發到上市尚需一段時間。

另一家獲世衛認證新冠滅活疫苗的北京科興公司則稱，已啟動透過全球合作夥伴網絡積極收集並獲取新變種毒株相關資料及樣本，將盡快開展評估和研究以了解Omicron毒株對現有新冠病毒滅活疫苗的影響及研製變種毒株疫苗的必要性。

科興表示，他們具備成熟的疫苗生產工藝和大規模生產能力，之前已針對Gamma株和Delta株新冠滅活疫苗研製工作。如有需要，公司可快速推進針對Omicron毒株新疫苗的研製和大規模生產工作，並有能力保障疫苗需求。

此外，多家生物科技公司也表示其相關產品可有效檢出Omicron病毒。之江生物與碩世生物均表示，針對病毒變種毒株最新動態，他們的核酸檢測 試劑盒針對上述變種株均不會出現脫靶和漏檢，可有效保證檢測特異性、準確性與靈敏度，確保新冠核酸檢測試劑對目前病毒株的檢出能力。東方生物官方微博則表示，公司現有核酸檢測試劑對新變種毒株仍有效。

中國工程院院士李蘭娟表示，中國已成功建立一套行之有效的外防輸入的精準經驗，既不麻痺大意也不必要恐慌，需繼續加強境外輸入人員的精準管理，特別是對來自疫情嚴重的國家的人員要強化核酸檢測，實現閉環管理。對進口貨物，從事進出口如物流、海關和冷鏈工作人群的健康監測力度，都要加強監測，阻斷進口「物傳人」的傳播鏈。