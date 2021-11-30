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中俄合辦能源論壇 習近平、普亭致賀信

記者陳政錄／綜合報導
中國國家主席習近平對中俄能源商務論壇致賀信。(新華社)
中國國家主席習近平對中俄能源商務論壇致賀信。(新華社)

由中國和俄羅斯合辦的第三屆中俄能源商務論壇，於29日在北京開幕，據新華社報導，國家主席習近平和俄羅斯總統普亭均對論壇致賀信。習近平指出，中方願同俄方一道努力，打造更加緊密的能源合作夥伴關係，共同維護能源安全，應對全球氣候變化挑戰。

中俄能源商務論壇由中國石油、俄羅斯石油公司聯合主辦，旨在促進雙方油氣、電力、煤炭、新能源等領域合作，採取線上線下結合的方式舉行，在北京和莫斯科設分會場。

習近平在賀信中指出，今年以來，中俄雙方以共同慶祝《中俄睦鄰友好合作條約》簽署20周年為主線，推動全面戰略協作和全方位務實合作取得新的豐碩成果。

習近平表示，能源合作是兩國務實合作重要方向。他說，雙方克服新冠肺炎疫情影響，實現能源貿易逆勢增長，順利推進重大合作項目，不斷拓展合作新領域新方式。

據新華社報導，普亭在信中說，當前，俄中新時代全面戰略協作夥伴關係處於前所未有的高水準。

普亭舉例，近年來俄中能源合作取得積極進展，兩國跨境油氣管道穩定運作，能源貿易穩步擴大，北極地區液化天然氣開發及合作建設核電機組等一批重大項目順利實施。

習近平 普亭 俄羅斯

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