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19大後江西「第4虎」 人大常委會副主任龔建華投案

中國新聞組／北京30日電
江西省人大常委會副主任龔建華涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受審查調查。(取材自江西省人大官網)
江西省人大常委會副主任龔建華涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受審查調查。(取材自江西省人大官網)

中央反腐力度持續，據中央紀委國家監委網站最新消息，江西省人大常委會副主任龔建華涉嫌嚴重違紀違法，已主動投案，目前正接受審查調查，是19大後江西被查的「第四虎」，引發外界關注。

來源：YouTube

中國新聞周刊報導，值得注意的是，龔建華是19大後江西省被查的「第四虎」。其他分別是江西副省長李貽煌、省人大常委會原副主任史文清、省政協副主席肖毅。其中肖毅是今年5月被查，也曾擔任過撫州市委書記。他被批，引進和支持企業從事不符合國家產業政策要求的虛擬貨幣「挖礦」活動。

龔建華落馬令外界意外，一周前其名字仍登上當地黨報。龔建華曾說過，「下級說上級壞話是無德的表現」，造成外界熱議。

龔建華出生於1962年6月，仕途從未離開過江西。他曾任宜春市長、撫州市委書記，江西省委常委、省委秘書長，江西省委常委、南昌市委書記。2016年11月，任職僅1年8個月、時年54歲的龔建華被免去南昌市委書記職務，一度引發外界關注。2017年1月，他轉崗省人大，出任江西省人大常委會副主任至今。

公開報導顯示，11月23日至26日，江西省第15次黨代會在南昌召開。11月23日江西日報公布第15次黨代會主席團成員名單，龔建華位列其中。而在26日閉幕時，公開報導未有其名。

作為南昌本土政治精英，龔建華深耕省會多年。如果從任南昌市副市長算起，至離任南昌市委書記結束，他在南昌經營了八年半時間。

2015年4月，在南昌市委10屆11次全體（擴大）會議上，龔建華說，自己最不能容忍的是班子不團結，上級說下級的壞話是無能的表現，下級說上級的壞話是無德的表現。

多家媒體曾就此進行過討論。解放日報刊發文章「杜絕說壞話，還靠真批評」稱，現實中的「壞話問題」，恐怕也要兩面看。並不是所有「壞話」都那麼「窮凶極惡」，有的「壞話」背後，還有「難言之隱」。唯有理性的「真批評」，才能杜絕「說壞話」的空間。

近期撫州、南昌多名官員落馬。今年6月以來，撫州市中院副院長周建平主動投案，撫州高新技術產業開發區黨工委原書記邱建國、管委會副主任駱順泉相繼被查。南昌方面，南昌軌道交通集團董事長李雲峰，南昌國資產業經營集團董事長張梁等人相繼被查。他們曾為龔建華的同事或直接下屬。

就在龔建華主動投案前半個月，11月14日，宜春市政協原副主席周志平落馬。周志平於2008年8月至2016年10月任宜春市政府副市長。龔建華當時任宜春市市長，兩人搭檔三年。

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