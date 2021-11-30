路透：河南擬建新監控系統 追蹤記者、外國學生

據路透查閱的文件顯示，中國河南 的安全官員已委託建立一個監視系統，用來追蹤記者和國際學生以及其他「可疑人員」。總部位於美國的監控研究公司IPVM密切跟蹤該網路的擴張並首先確定了河南文件，該公司表示，此次招標的獨特之處在於將記者指定為監控目標，並為公安 部門提供了快速定位他們並阻礙他們工作的藍圖。

據報導，根據今年7月29日在河南省政府採購網站上發布的一份招標文件（屬媒體首次報導）詳細介紹了一個監視系統的計畫，該系統可以使用3000台連接到各種面部識別攝像頭的人臉識別攝像頭來編製這些來河南的「嫌疑人」的個人文件，並將此併入國家和地區數據庫。

9月17日，中國科技公司東軟（Neusoft）獲得了一份價值500萬元人民幣(約78萬美元)的合同，要求該公司在簽訂合同後的兩個月內完成系統的建設，河南政府採購網站上公布了單獨的文件顯示。

報導說，無法確定該系統目前是否正在運行。位於瀋陽的東軟沒有回應置評請求。

中國正試圖建立一些安全專家所說的世界上最複雜的監控技術網路之一，在公共場所安裝數百萬個攝像頭，並越來越多地使用智能手機監控和面部識別等技術。

據報導，總部位於美國的監控研究公司IPVM密切跟蹤該網路的擴張並首先確定了來自河南的相關文件。該公司表示，此次招標的獨特之處在於將記者指定為監控目標，並為公安部門提供了快速定位他們並阻礙他們工作的藍圖。

據IPVM的運營主管唐納德·梅伊(Donald Maye) 說：「雖然中國有記錄在案的因工作而拘留和懲罰記者的歷史，但這份文件說明了中國建立定製安全技術以簡化國家對記者的壓制的已知實例。」

路透說，無法找到任何文件，將記者或外國人列為中國其他地區監控系統的具體目標。河南省政府和警方沒有回應置評請求。中國公安部和外交部也未予置評。