冬奧遭抵制 環時：從未邀請美國政客 「自作多情」

美國總統拜登日前表示，考慮外交抵制明年的北京冬奧。（美聯社）

本報系聯合報報導，第24屆冬季奧林匹克運動會，將於2022年2月4日至20日在北京 舉行，面對近期國際疫情嚴峻，和美歐抵制聲浪，中國鷹派官媒環球時報29日引述知情人士稱，中國從未向美國 政客，發出過出席北京冬奧會的邀請，並強調此次運動會要「簡約」、「安全」，認為沒有「反華政客」的參與，運動會將更精采。

報導引述接近北京冬奧會舉辦的知情人士指出，作為東道國，中國從來未向美國政客發出過出席北京冬奧會的邀請，也沒有在冬奧會期間大規模邀請外賓來華活動的計畫。

該人士解釋，當前全球疫情防控形勢嚴峻，並不適合大規模邀請外賓來華活動，增加疫情傳播風險。

在此之前，出席東京奧運 的外國政要人士也創下歷年新低，中國官方亦表明，致力為世界呈現一屆簡約、安全、精采的奧運盛會。

因此該人士說，在中方看來，北京冬奧會的成功精采蘊含在運動員的精采表演和奧運精神的彰顯之中，與美國等個別西方國家一些反華政客是否出席毫無關係，「沒有這些西方反華政客的摻和，北京冬奧會只會更精采。」並抨擊有關外交抵制的炒作，不僅把奧運會政治化，也譁眾取寵。

美國之音報導，這位消息人士說：「運動員才是這次北京冬奧會的主角。」他還說，一些西方政客在中國未邀請的情況下「炒作外交抵制」冬奧會，此舉不僅是把奧運會政治化，還是「自作多情、自我炒作、譁眾取寵」。

美國等國目前出於人權因素，正在考慮對北京2022年冬季奧運會進行外交抵制。美國總統拜登日前在白宮回應記者有關是否在考慮對北京冬奧會進行外交抵制的問題時說：「這是我們正在考慮的。」

中國外交部網站消息，對此，外交部發言人汪文斌表示，北京冬奧會是全球冬奧運動員和冰雪運動愛好者的盛會，不是政治作秀和搞政治操弄的舞台。一屆成功精采的奧運會需要的是冬奧大家庭的共同努力，而不取決於個別國家官員是否出席。「我們希望個別國家擺正自己的位置。而且根據奧運規則，各國政要出席奧運會是由本國奧委會發出邀請。」

汪文斌表示，美國等個別國家一些人拿冬奧會做文章，將是否派政府官員出席北京冬奧會的決定同所謂人權問題掛鉤，實質是打著人權旗號進行抹黑炒作，將體育政治化。這明顯違背「奧林匹克憲章」特別是「體育運動政治中立」原則，與「更團結」的奧林匹克新格言更是背道而馳。這注定將受到國際社會的堅決反對。

汪文斌說，當前，北京冬奧會籌備工作已進入倒計時衝刺階段，包括國際奧委會在內的國際社會高度認可籌辦工作，外國運動員熱切期待來華參賽，其中包括為數眾多的美國運動員。我們相信，在奧林匹克精神指引下，在各方共同努力下，我們一定能為世界呈現一屆簡約、安全、精采的奧運盛會，共同推動國際奧林匹克事業的健康發展。