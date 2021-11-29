警惕1黑天鵝3灰犀牛 專家：中國經濟明年前低後高

北京智囊預測中國明年經濟「前低後高」。（新華社）

中共中央經濟工作會議下月將召開，多名中國 財經專家指出，全球疫情 仍在演變，中國復甦仍不穩固，預計明年經濟走勢「前低後高」。清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵還直指，當前國際形勢不容掉以輕心，「要警惕一個黑天鵝和三個灰犀牛」，並打造新增長點應對這些危機。

綜合媒體報導，「財經年會2022：預測與戰略」27日至28日在北京 舉行，中國社會科學院學部委員、國家金融與發展實驗室理事長李揚表示觀察到官方從11月起各種宏觀政策開始轉型，預計2022年宏觀政策會更加積極，研判全年經濟增長會是「前低後高」。

北京大學國家發展研究院副院長黃益平也指出，中國明年經濟政策空間還是非常大，能否很好利用政策空間來穩住經濟成長非常重要。

李稻葵則在會上提出示警，指一個黑天鵝是疫情，如果疫情反覆，很可能導致二戰以來最大的、全球範圍內的經濟下滑或衰退。

至於三個「灰犀牛」。一是債務衰退。在應對疫情的過程中，各國都用了非常多的財政政策，發了大規模的國債，如此多的債務以後總是一個麻煩。

第二個「灰犀牛」是產業鏈的重新布局，李稻葵指，已開發國家想方設法讓部分產業鏈搬回到自己的國家，從全球經濟角度看，這將使生產成本上升，通膨壓力增大。讓許多國家，包括中國經濟在內，受到負面衝擊。

第三個「灰犀牛」是低碳，他表示，新的替代傳統能源的技術還不成熟，包括儲能技術不成熟，一定會帶來成本的上升。

中國應如何面對？李稻葵直言，要在處理舊增長模式遺留問題的同時，打造新的增長點，轉變增長方式。

黃益平則在會中提及，全球經濟明年可能出現罕見的新常態，中國有三點要注意。第一，疫情防範可能需採取較恰當的措施，去年中國疫情控制較好，經濟復甦也較早。但歐美已準備開放了，中國放不放？

第二是金融風險。黃益平說，「美聯儲的政策調整對很多國家會造成衝擊，中國也並不例外，中國也會有貨幣貶值的壓力，資本外流的壓力，甚至資產價格下行的壓力，如果碰到這些情況怎麼辦？」

第三是經濟增長放緩。過去兩年中國經濟受出口拉動，但這是臨時性的，「如果世界經濟開始復甦了，中國出口速度可能會下降」。但他認為，明年經濟的政策空間還是非常大。