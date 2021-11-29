就業太難？深圳瘋滷鵝檢定考 報名火爆官方急喊停

深圳近來出現眾人學習潮汕「滷鵝」大菜，想獲得一技之長兼領政府補貼金，圖為滷好的大鵝。（取材自微博／視覺中國）

廣東省深圳市最近公開進行「滷鵝技能考核」檢定，外傳通過考試獲得證書後，還可申請政府補貼的1700元人民幣，隨即可持證就業 或自行創業，且考試通過率高達97%。

這項考試的名稱叫「潮式滷味製作專項職業能力考核」，是深圳市今年度第五批職業資格評價和專項職業能力考核中的一項。

深圳被稱為潮汕人的「第二故鄉」，潮汕人所到之處，自然少不了滷味。「潮式滷味」屬於粵菜師傅專項職業能力之一。廣東省為鼓勵民眾學一門手藝，靠一技之長提高就業和創業能力，2018年推動潮式滷味製作等多個「粵菜師傅」專項職業能力的考試，對考核通過者給予補貼。

2021年「深圳市職業技能培訓補貼目錄」顯示，對符合條件的申請人，補貼標準為1千元至7700元人民幣。於是，許多深圳打工人躍躍欲試，都想要去「滷大鵝」，深圳全城一夜掀起學做滷鵝、報名考試的熱潮。

想要通過考試並非外傳般容易，潮式滷味製作要求的主、配料品種繁多，工序繁雜，耗時較長，沒有一定操作經驗或經過專門培訓恐難過關。「深圳人社局」就說，通過率絕不是網上傳說的97%，即便有一定功底的人員通過率也不高。

但就在網路愈傳愈盛之際，深圳市人力資源和社會保障局突在11月25日公告稱，因報名資料出現明顯異常，暫停潮式滷味製作專項職業能力考核報名。突然喊卡應是為火爆的報名熱潮冷卻一下，但也反映當前經濟下行、就業困難，眾人想多學得一技之長的現況。