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中俄空軍聯航驚動日韓 專家：對「潛在對手」施加壓力

中國新聞組／北京28日電
中國和俄羅斯19日派出4架軍機在日本海空域戰略巡航。圖為俄羅斯TU-95轟炸機。（中央社／日本防衛省圖）
中國和俄羅斯19日派出4架軍機在日本海空域戰略巡航。圖為俄羅斯TU-95轟炸機。（中央社／日本防衛省圖）

中俄空軍19日在日本海、東海空域進行聯合空中戰略巡航，引發日、韓派出戰機伴飛。軍事專家稱，這是對相關「潛在對手」施加必要壓力的一種手段。

央視新聞報導，中俄兩國國防部19日同時宣布，中俄空軍在亞太地區組織實施了聯合空中戰略巡航。中方派出2架轟6K轟炸機和俄方派出的2架TU-95MC轟炸機組成聯合編隊，在日本海、東海有關空域進行聯合巡航。

俄羅斯派出由SU-35組成的戰鬥機編隊為轟炸機護航，同時還派出了1架A-50U預警機在空中對各架戰機進行了指揮。在東海上空，中國也出動了蘇30戰機為巡航編隊護航。

這次聯合空中戰略巡航航程約2000公里，持續了10個多小時。中俄兩軍均稱，在飛行期間嚴格遵守了國際公約和通行慣例，未進入其他國家領空。

報導指出，軍事專家王明亮解讀稱，中俄這次空中戰略巡航的任務，一是帶有訓練的性質，就是飛行員要熟悉航線、熟悉今後的發射陣位，對通信導航保障等一系列東西進行操作訓練。二是在一些重要的國際公共空域要建立我們的存在。第三，還有一個任務，就是如果跟相關「潛在對手」出現一些矛盾特別僵化、甚至激化的情況下，它也是一種「施加必要壓力」的手段。

王明亮並稱，中俄全面戰略夥伴協作關係是一種很新的安全合作模式。兩個大國之間建立這樣一種既協作又保持各自獨立性的合作方式，對現在世界上盛行的那種捆綁式的一個老大當家似的那種軍事集團，它會形成一種「很有效的制衡」。

這是中俄第3次聯合空中戰略巡航，之前曾在2019年7月和2020年12月分別組織實施過兩次戰略巡航。而3次聯合巡航的區域都是在日本海、東海有關空域。

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