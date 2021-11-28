中俄大使聯署 反對美召開「民主峰會」

中國駐美大使秦剛與俄羅斯駐美大使安東諾夫聯合署名共同堅決反對美國12月即將召開的所謂「民主峰會」。(新華社)

美國 「國家利益」雜誌26日發表中國 大陸駐美大使秦剛及俄羅斯 駐美大使安東諾夫的聯合署名文章，文中表示中俄共同堅決反對美國12月即將召開的所謂「民主峰會」，並呼籲某些國家「應集中精力辦好自己的事情，而不是傲慢地批評他人」。中俄並與印度三國外長發表聯合公報，表態支持中國舉辦2022年北京冬奧會和冬殘奧會。

觀察者網報導，美國「國家利益」（National Interest）雜誌26日發表秦剛及安東諾夫聯合署名的文章中指出，美國12月將召開的「民主峰會」是冷戰思維的明顯產物，將挑起意識形態對抗和世界分裂，製造新的「分隔線」，與當今世界的發展相矛盾。中國大陸和俄羅斯堅決反對這一舉動。

此前，美國國務院網站23日稱，「民主峰會」將於12月9日、10日線上舉行，峰會邀請了台灣，但中國大陸未受邀。

中俄兩國駐美大使在署名文章表示，民主不是某個國家或國家集團的特權，而是全體人民的普遍權利。一個國家的主權、安全和發展利益不應受到侵犯。呼籲某些國家「應集中精力辦好自己的事情，而不是傲慢地批評他人」。

文章寫道：「俄羅斯和中國的民主不需要擔心。某些外國政府最好想想他們自己，想想他們自家發生的事情。當他們國內的各種集會被橡皮子彈和催淚瓦斯驅散時，這是自由嗎？這看起來不太像自由。」呼籲各國停止利用「價值觀外交」挑起分裂和對抗。

另據外交部微信公號消息，中國、俄羅斯和印度外交部長第十三次會晤26日在北京舉行，會後發表聯合公報指出，外長們支持中國舉辦2022年北京冬奧會和冬殘奧會。

據聯合公報，外長們一致認為，實施超出聯合國安理會通過範圍的單邊制裁和「長臂管轄」不符合國際法準則，降低了聯合國安理會制裁制度的有效性和合法性，對第三國和國際經貿關係造成負面影響。呼籲進一步鞏固和加強聯合國安理會制裁委員會的工作方法，以確保其有效性、響應性和透明度。

外長們重申致力於從經濟、社會和環境三方面平衡全面落實2030年可持續發展議程，並強調可持續發展目標是不可分割的有機整體，不讓任何一個人掉隊。並強調必須立即清除「基地組織」、「伊斯蘭國」等聯合國安理會列名的恐怖組織，以實現阿富汗和本地區的持久和平。