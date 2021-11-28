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Omicron拉警報 全球疫情與新防疫措施一次看

與立陶宛斷交？王毅未正面回答

中國新聞組／北京28日電
中國國務委員兼外長王毅說，侵犯中國的主權和權益的行為，中國都會做出必要的反應。(路透)
中國國務委員兼外長王毅說，侵犯中國的主權和權益的行為，中國都會做出必要的反應。(路透)

立陶宛近日因批准台灣設立代表處，引發中國大陸反對，將兩國外交關係降為代辦級。外界關注中方是否會進一步採取對立陶宛斷交的舉措，外交部長王毅對此沒有正面回應，他重申侵犯中國的主權和權益的行為，中國都會做出必要的反應。立陶宛外交部長藍斯柏吉斯認為北京的語氣並非咄咄逼人，他仍期盼兩國關係能逐步恢復正常化。

觀察者網報導，對於美國近期頻頻利用台灣牌，或利用小國挑釁中國，並策劃民主峰會劃分新冷戰陣營，王毅表示，這實際上都是打著民主旗號在世界上策動分裂, 只會給這個世界帶來負能量。對任何違反一個中國的原則，侵犯中國的主權和權益的這樣的行為，中國都會予以反對，並且做出必要的反應。

另外，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）26日表示，對於該國允許以台灣設立所謂「代表處」一事，中國對此的憤怒「並不出人意料」。

藍斯柏吉斯稱北京方面的官方語氣並不是非常咄咄逼人，人們可能已預料到緊張局勢會進一步升級。他認為中方的反應是暫時的，並希望中立關係能逐步恢復正常化。

對於藍斯柏吉斯的發言，官媒環球網以「幻想」來批評。

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