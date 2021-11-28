索羅門總理拒絕下台 唐人街被燒毀釀3死

索羅門群島首都大部分地區遭縱火。(取材自新京報)

索羅門群島24日爆發反政府暴動，憤怒的人群湧入首都，要求親北京總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）辭職。在澳洲 軍警介入後，27日已恢復平靜秩序。但當地唐人街建築幾乎全被燒毀，並發現3人死亡。蘇嘉瓦瑞稱國家已被暴亂帶入困境，他拒絕下台並將對暴動者重懲。

法廣引述法新社27日發自索羅門群島首都荷尼阿拉（Honiara） 的消息說，剛抵達現場的澳洲警察 和士兵迅速採取行動，恢復秩序，保護一些建築物，並全副武裝地在荷尼阿拉的街道上巡邏。

警方在唐人街一家商店裡發現了在動亂中被殺的三人的屍體。這是自本周三騷亂以來首次記錄的死亡案例，警方初步認為非中國 公民。中國駐索使館已要求警方核實有關情況，並通過當地僑團進行全面排查。

總理蘇嘉瓦瑞在對在全國發表的講話中稱，國家已被暴亂帶入困境，他發誓要抵制辭職的呼籲。他指控反對他在2019年與中國建立外交關係的外國勢力是這場動亂的幕後推手。

但法新社說，騷亂的原因是多方面的，包括對政府的憤怒，因冠狀疫情封鎖加劇的經濟困難，以及在人口最多的馬來塔省和首都所在省份瓜達爾卡納爾之間由來已久的歷史對抗。

中國外交部發言人趙立堅對此表示，中方相信在蘇嘉瓦瑞總理領導下，索政府能盡快恢復社會秩序和穩定，中方對一些中國公民和中資機構遇襲表示嚴重關切，已要求索政府採取一切必要措施，保護在索中國公民和機構安全。

趙立堅並稱中索建交兩年來，兩國關係發展良好，任何破壞中索關係正常發展的圖謀都是徒勞的。

索羅門群島的治安一直由澳洲提供協助，近日澳洲再次向索羅門群島派出了上百名警察和軍人。澳洲外長潘恩表示，澳政府雖已派遣警察等力量赴索羅門群島協助治安，但澳方無意以任何方式干涉其內政。

環球時報社評質疑澳洲和美國迄今都未對索羅門群島的騷亂、犯罪行為發出譴責，兩國整體態度對騷亂是縱容甚至鼓勵。是非如此明顯，澳總理莫里森卻表示「不持任何立場」。社評說，對罪惡不持立場難道不就是對罪惡的支持嗎？