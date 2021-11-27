國台辦：美應停止打「台灣牌」和煽風點火

中國國台辦發言人朱鳳蓮。（記者賴錦宏／攝影）

針對5名美聯邦眾議員乘美軍用行政專機訪台，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮指出，美國 國會應慎重處理台灣 問題，停止打「台灣牌」和煽風點火，否則只會給台海和平穩定造成進一步損害。對於美國民主峰會邀請台灣參加，中國大陸外長王毅 批評，美方聲稱不支持「台獨」，卻又堂而皇之為「台獨」勢力提供國際舞台，只能證明自身的言而無信。

朱鳳蓮表示，陸方堅決反對美國同中國台灣地區進行任何形式的官方往來和軍事聯繫。一些美國國會議員訪合，嚴重違背一個中國原和中美三個聯合公有關規定，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號。敦促美國會一些人慎重處理台灣問題，停止慫恿、支持「台獨」分裂活動，停止打「台灣牌」和煽風點火，否則只會給台海和平穩定造成進一步損害。

朱鳳蓮表示，民進黨當局任何「倚美謀獨」、搞所謂「議會外交」拉攏滲透的伎倆不會有好下場，註定失敗。

另據觀察者網報導，外長王毅25日在同匈牙利外長西雅爾多視頻會晤時就美國近期策劃舉辦所謂「民主峰會」表明嚴正立場。

王毅指出，美方聲稱不支持「台獨」，卻又堂而皇之為「台獨」勢力提供國際舞台，只能證明自身的言而無信。台灣是中國神聖領土的一部分，不是美國手中可以利用的棋子。民主是各國追求的共同價值，不是美國任意操弄的政治工具。

王毅說，美方實質上是打著民主的旗號，做著反民主的事情。美方此舉已經引起很多國家疑慮甚至不滿。

王毅表示，民主不應被私有化。民主是各國人民的權利，而不是少數國家的私利。一個國家是否民主，歸根到底應該由這個國家的人民來評判，而不是由某個外國指手畫腳、妄加判斷。美國如果只是根據自己的好惡來斷定哪些國家民主，哪些國家不民主，實際上就是在世界上搞唯我獨尊，製造分裂，這本身就不是民主。