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解放軍戰機台海警巡 警告美「不應抱有任何幻想」

中國新聞組／北京27日電
中國大陸國防部新聞發言人吳謙。（取材自國防部網站）
中國大陸國防部新聞發言人吳謙。（取材自國防部網站）

就在美國眾議員高野等五位眾議員訪台之際，台灣國防部26日晚稱，共有8架戰機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）。中國大陸東部戰區新聞發言人施毅26日晚間證實，解放軍東部戰區組織海空兵力持續在台海方向戰備警巡，「有關行動是應對當前台海局勢的必要舉措」。

美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano），與民主黨籍眾議員歐瑞德（Colin Allred）、雅各布斯（Sara Jacobs）、史羅金（Elissa Slotkin）、共和黨籍眾議員梅斯（Nancy Mace）與國會幕僚總共17人，於25日至26日訪問台灣，此前他們訪問了日本與南韓。

該訪問團已離台，台灣外交部表示，訪團在台期間會見蔡英文總統、退輔會主委馮世寬、接受外交部長吳釗燮款宴，雙方就區域安全情勢、台美安全及經貿合作等議題深入交換意見；訪團另前往桃園參訪虎頭山創新園區，瞭解台灣新創產業的發展現況。

據台灣空軍晚6時發布的動態，26日，美國五位眾議員訪台之際，有8架共機（1架空警500、1架運8反潛機、2架轟6及4架殲16）侵擾台灣西南防空識別區。施毅稍後證實了這項消息。

施毅指出，「台灣是中國領土一部分，捍衛國家主權和領土完整是我軍神聖使命。戰區部隊將時刻保持高度戒備，採取一切必要措施，隨時反擊任何外部勢力干涉和『台獨』分裂圖謀」。

25日下午，中國大陸國防部新聞發言人吳謙表示，一段時間以來，美方在台灣、南海、艦機抵近偵察等方面講了很多不負責任的話，做了不少挑釁性的事，對此中方理所當然要進行針鋒相對的堅決鬥爭。「特別在台灣問題上，中方沒有任何妥協的空間，美方不應抱有任何幻想」。

在此之前，對於美議員訪台，以及美國聯邦眾議員梅斯稱台灣為「台灣共和國」，國台辦發言人朱鳳蓮表示，警告美國某些國會議員，任何損害中國主權完整的行為，都將遭到堅決回擊。

外交部發言人趙立堅則說，中方奉勸美方一些人不要打「台灣牌」，因為「這是一張臭牌、死牌，肯定打不贏，必定要撞南牆，自食惡果」。

台灣 眾議員 美國

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