澳洲稱中軍艦曾進入經濟海域 中國否認

澳方所拍攝到的中國軍艦照片。(取材自觀察者網／澳大利亞廣播公司（ABC）圖)

澳洲 總理莫里森與多位官員昨天證實，一艘中國 偵查船曾於今年8月和9月在澳洲沿岸航行了近3周，並稱必要時會採取應對措施。不過莫里森也說，中方此舉並不違反國際法，「就像我們可以進入南中國海一樣」。中國則否認此事，並稱這是澳鼓譟中國威脅論，終將搬起石頭砸自己的腳。

德國之聲報導，澳洲內政部長安德魯斯周五對媒體表示：「我可以證實，今年八月確有一艘中國軍用艦隻進入澳洲東海岸，並穿越了托雷斯海峽。」莫里森也在接受當地媒體訪問時證實稱，「他們進入了我們的專屬經濟海域。他們當然可以進入這一海域，就像我們可以進入南中國海一樣」。

莫里森表示，澳洲政府並沒有就此事件大做文章，因為這種行為本身並不違反國際法。但他也表示，中國此舉意味著，澳洲必須要保持警惕，必須捍衛我們的價值觀。「任何國家想強迫我們接受不公平的貿易規則，對我們的葡萄酒實施不合理的制裁，澳洲政府就會採取應對措施。」

澳洲國防部長達頓也就中國海軍艦隻進入澳洲專屬經濟海域發表評論。他說，中國的行為「令人警覺」，而且同中國所謂捍衛區域和平與富庶的說辭格格不入。

觀察者網報導，多家澳媒也報導了此事，其中，澳洲廣告人報以「紅色警報」作為頭條標題，每日電訊報則在頭條標題中使用了「獵殺紅色九月」措辭，刻意將此事類比1990年美國 電影「獵殺紅色十月」的劇情。

「獵殺紅色十月」中的故事發生在美蘇冷戰後期，講述一位蘇聯艦長指揮蘇聯最新核潛艇「紅色十月號」和一眾船員「冒著千難萬險」叛逃美國的故事。報導說，劇情中不乏有對「美國夢」的宣揚與對蘇聯的貶損。