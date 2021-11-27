中國正式照會 駐立陶宛大使館降為代辦處

中國外交部26日正式照會立陶宛，將駐立陶宛外交機構更名為代辦處，網站名稱也已修改。（取材自中國駐立陶宛代辦處網頁）

中國 大陸外交部發言人趙立堅26日宣布，中國正式照會立陶宛 ，將駐立國外交機構更名為「代辦處」，並要求立陶宛也比照更改駐中國外交機構的稱謂。趙立堅聲稱，中方這一舉措是對立方損害中國主權的正當反制，責任完全在立方。外長王毅 也批評立陶宛「一意孤行，背信棄義」，公然對中國發起政治挑釁，形成了惡劣先例。

綜合媒體報導，趙立堅是在外交部26日例行記者會做上述宣布。中國外交部將駐立陶宛外交機構更名為「中華人民共和國駐立陶宛共和國代辦處」，並要求立方「相應更改駐華外交機構稱謂」。

趙立堅表示，中方這一舉措是對立方損害中國主權的正當反制，責任完全在立方。「中國人民不可侮，中國國家主權和領土完整不容侵犯。」

針對「駐立陶宛台灣代表處」設立，中國大陸國務委員兼外交部長王毅稍早與匈牙利外交部長西雅爾多（Péter Szijjártó）舉行視訊會晤時，王毅首度公開對此表態。

王毅宣稱，立陶宛「一意孤行，背信棄義」，在中國建交國中是首個允許以「台灣」名義設立代表機構，公然在國際上製造「一中一台」，「公然對中國發起政治挑釁，形成了惡劣先例」。

他又說，立陶宛此舉嚴重違背了與中國建交時所作承諾，嚴重違背了「一個中國」原則。

王毅提到，中國堅定維護「國家的主權和領土完整」，堅決反對任何搞「兩個中國」和「一中一台」的行徑。