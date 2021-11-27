彭帥神祕友人截圖代發聲 控WTA主席漠視電郵

自稱是彭帥十多年友人的丁力貼出的電郵截圖。(取材自推特)

女網職業選手彭帥 11月初具名指控前副總理張高麗性侵 ，隨後就從公眾視野中消失，引發國際網壇與各國的關注。一名自稱是彭帥友人的男子，26日在推特貼出據指是她發給國際女子網球協會（WTA）主席西蒙賽門（Steve Simon）的電郵截圖，指控西蒙對此視而不見與沒有回信。不過這封信遭到質疑。

WTA主席賽門力挺彭帥，不惜「撤出中國」損失上億美元，呼籲性侵害的指控必須獲得公平、全面、透明和不受審查的調查。

英國BBC報導，名為丁力的男子貼出的電郵截圖可見標題為「Re：Privileged and Confidential」，時間是22日凌晨零時23分，寄件人與電郵位址被塗掉，收件人為西蒙、但電郵位址只能見到「S Simon」的字樣。

根據電郵截圖，彭帥非常感謝西蒙對她的關心，稱自己17日晚上用私人電郵回覆他的郵件。收件者共4人，其中一位是WTA過去聯繫她的「Flora」，並稱「Flora」透過微信找她確認是否需要更換電郵，她則告知不會更換工作電郵。

彭帥還在「這封電郵」寫道，「今天我在北京 參加了一個青少年網球的推廣活動，希望未來可以參與更多對中國青少年網球推廣有幫助的事情。我目前不想被打擾，尤其不要拿我的個人隱私炒作，我希望可以安靜的生活。再次感謝你的關心」，並在結尾署名「彭帥」。

外界對貼出郵件截圖又自稱是彭帥十多年友人的丁力所知不多，對他跟彭帥的關係也不清楚。據報丁力是一位組織體育活動和管理運動員的公司資深高管，並在20日上推特貼出他、彭帥跟一群人在北京宜賓招待所共進晚餐的照片與影像。

丁力在電郵採訪告訴BBC，聲稱彭帥將這封電郵寄給西蒙，但收到電郵的西蒙卻「避開」她，也聲稱西蒙曾將彭帥的聯繫細節交給十多名網球選手與媒體機構，導致她被許多電話給「打擾」。丁力指出，此事是彭帥為什麼不跟西蒙講話的「一個很大因素」。

丁力隨後補充道，彭帥正在北京，擁有「行動自由」，並宣稱她「完全沒有受到監視和壓力，當然沒有懲罰」。但當BBC要求跟彭帥交談時，丁力答稱「她只是希望自己在家中好好休息」。