我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠變種Omicron有多可怕？專家：疫苗效力恐減40%

防堵Omicron 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

彭帥神祕友人截圖代發聲 控WTA主席漠視電郵

編譯周辰陽╱綜合報導
自稱是彭帥十多年友人的丁力貼出的電郵截圖。(取材自推特)
自稱是彭帥十多年友人的丁力貼出的電郵截圖。(取材自推特)

女網職業選手彭帥11月初具名指控前副總理張高麗性侵，隨後就從公眾視野中消失，引發國際網壇與各國的關注。一名自稱是彭帥友人的男子，26日在推特貼出據指是她發給國際女子網球協會（WTA）主席西蒙賽門（Steve Simon）的電郵截圖，指控西蒙對此視而不見與沒有回信。不過這封信遭到質疑。

WTA主席賽門力挺彭帥，不惜「撤出中國」損失上億美元，呼籲性侵害的指控必須獲得公平、全面、透明和不受審查的調查。

英國BBC報導，名為丁力的男子貼出的電郵截圖可見標題為「Re：Privileged and Confidential」，時間是22日凌晨零時23分，寄件人與電郵位址被塗掉，收件人為西蒙、但電郵位址只能見到「S Simon」的字樣。

根據電郵截圖，彭帥非常感謝西蒙對她的關心，稱自己17日晚上用私人電郵回覆他的郵件。收件者共4人，其中一位是WTA過去聯繫她的「Flora」，並稱「Flora」透過微信找她確認是否需要更換電郵，她則告知不會更換工作電郵。

彭帥還在「這封電郵」寫道，「今天我在北京參加了一個青少年網球的推廣活動，希望未來可以參與更多對中國青少年網球推廣有幫助的事情。我目前不想被打擾，尤其不要拿我的個人隱私炒作，我希望可以安靜的生活。再次感謝你的關心」，並在結尾署名「彭帥」。

外界對貼出郵件截圖又自稱是彭帥十多年友人的丁力所知不多，對他跟彭帥的關係也不清楚。據報丁力是一位組織體育活動和管理運動員的公司資深高管，並在20日上推特貼出他、彭帥跟一群人在北京宜賓招待所共進晚餐的照片與影像。

丁力在電郵採訪告訴BBC，聲稱彭帥將這封電郵寄給西蒙，但收到電郵的西蒙卻「避開」她，也聲稱西蒙曾將彭帥的聯繫細節交給十多名網球選手與媒體機構，導致她被許多電話給「打擾」。丁力指出，此事是彭帥為什麼不跟西蒙講話的「一個很大因素」。

丁力隨後補充道，彭帥正在北京，擁有「行動自由」，並宣稱她「完全沒有受到監視和壓力，當然沒有懲罰」。但當BBC要求跟彭帥交談時，丁力答稱「她只是希望自己在家中好好休息」。

中國女網球選手彭帥。(路透資料照片)
中國女網球選手彭帥。(路透資料照片)

彭帥 北京 性侵

上一則

中國正式照會 駐立陶宛大使館降為代辦處

下一則

新聞評論／敵意降？美中聯手釋戰備儲油

延伸閱讀

友人再曝彭帥電郵 竟稱「她表示不存在性侵問題」

友人再曝彭帥電郵 竟稱「她表示不存在性侵問題」
彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆

彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆
歐盟延長制裁中國、問彭帥在哪 雙邊投資協定陷入困境

歐盟延長制裁中國、問彭帥在哪 雙邊投資協定陷入困境
歐盟籲中國拿出「可驗證證據」 證明彭帥平安

歐盟籲中國拿出「可驗證證據」 證明彭帥平安

熱門新聞

兒媳穿著婚紗面帶笑容挽著婆婆出席婚禮現場，婆婆的站位表明了她已是兒媳的娘家人。（視頻截圖）

6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁

2021-11-19 12:00
在這張聲稱是彭帥的近照裡，彭帥背後還有一張她與小熊維尼的合照，彭帥手中則拿著一隻功夫熊貓。由於小熊維尼和熊貓在中國都有特殊寓意，這張相片也因此引發許多網友的聯想。（截圖自沈詩瑋個人推特）

中國官媒發彭帥最新照片 被指「提油救火」惹更多質疑

2021-11-19 20:41
社交媒體流傳信息稱，四川省廣元市蒼溪縣一名24歲女網紅遇害。（取材自上游新聞）

不雅視頻惹禍？四川24歲網紅遭丈夫分屍 藏冰箱一周

2021-11-25 09:00
女子坐在4樓有意輕生。（視頻截圖）

揚州女被已婚老闆包養3年、打胎4次…如今卻要跳樓

2021-11-20 11:01
魏永康生前與女兒的合照。（取材自岳陽日報）

通宵寫軟體猝死？13歲上大學 「東方神童」隕落38歲亡

2021-11-19 07:00
中國國台辦發言人朱鳳蓮。記者賴錦宏/攝影

重罰遠東集團 國台辦：台商台企要與「台獨」畫清界限

2021-11-22 09:37

超人氣

更多 >
防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境

防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境
WHO命名南非變種病毒為omicron 英暫停6國航班

WHO命名南非變種病毒為omicron 英暫停6國航班
防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年
為何睡覺躺平背超痛 名醫解析2種可能 3招自救改善

為何睡覺躺平背超痛 名醫解析2種可能 3招自救改善
彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆

彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆