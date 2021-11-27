我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠變種Omicron有多可怕？專家：疫苗效力恐減40%

防堵Omicron 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

新聞評論／敵意降？美中聯手釋戰備儲油

記者郭崇倫

「拜登總統宣布，聯手中國、印度、日本、南韓等石油消費大國，共同釋出戰備儲油」，聽到這個消息，一位退役海軍上將說，「看樣子至少一年半載，美中打不起來了」。

他的判斷不是基於飛機與船艦的油料，將會儲備不足，老實說，現代經濟規模膨脹，軍事占經濟活動的部分，幾乎已經不成比例，反而現在釋出戰略儲備用油，就表示不擔心油源會受到戰火波及，海上交通線會被艦艇攔阻，因此大家都預期經濟活動會停擺。

釋戰略儲油 北京無意用兵

美國的戰備存量高達6億噸，可用90天，目前中國已經建成九個國家石油儲備基地，能儲備原油3億餘噸，但也僅有40至50天的儲量；如果要打仗了，必然要提高戰略儲油的庫存，而不是釋出，可見目前北京無意用兵，更況且，如果未來中國的假想敵是美國，反而是配合美國而釋出，更讓彼此潛在的敵意，一掃而空。

美國汽油價格最近比去年同期高出60%以上，拜登政府對油價高漲，可能引發國內通貨膨脹，非常的憂心，美國通膨已經連續6個月都在5%以上，10月份還高達6.2%，通膨繼續下去，不僅明年年底期中選舉，拜登的民主黨會敗選，連拜登自己2024年連任都會泡湯。

美國要求石油輸出國增產來抑制油價，但以沙烏地阿拉伯為首的OPEC，以及最大油氣淨出口國俄羅斯，都不買帳，美國只有鼓動原油消費國共同抵制，中國已經是全世界最大原油進口國，去年進口量超過5億4千萬噸，年增7.3%，其合作不可或缺。

中方：穩定市場必要措施

在拜習會之前，美國就提出要共同釋出戰略存油，除了能源部與中方對口磋商，之前國務卿布林肯與王毅外長通電話時，也談到這個問題，拜習會上，雙方正式敲定，新華社會後長稿中，習近平有一段話：「關於能源安全問題，中美應該宣導國際社會共同維護全球能源安全，加強天然氣和新能源領域合作，同國際社會一道，維護全球產業鏈供應鏈安全穩定」，這暗示了，中方願意與美國合作釋出戰略存油。

其他國家對於美國老大哥的要求，不敢違背，可是北京不願意被外界認為是配合美國，更不願被國內批評是對美國示弱，所以外交部發言人被問到此事時表示，「中方會根據自身實際和需要，安排投放國家儲備原油，以及採取其他維護市場穩定的必要措施」。

美國要壓低油價，抑制通膨，中國又何嘗不是，10月的批發物價指數，較去年同期增加了13.5%，是20年來的新高，而消費物價指數增加至一年來的最高1.5%，早在9月下旬，15年首次透過公開拍賣，釋出儲油738萬桶，以緩解煉油和化工企業的原材料價格上漲的壓力，這一次大概也會釋出738萬桶，與美國聯手將油價壓下來。

從國際政治上來說，這是主要的原油進口國：美中印日韓，對抗主要的原油出口國：沙烏地與俄羅斯，中俄本來是戰略盟邦，但在國際經濟的邏輯上，卻可能是相對抗的。

各國建立戰略存油制度，本來是因應非常時期，爭取時間之用，產油國其實也不反對，背後的邏輯是「在產油國禁運或自然災害導致的斷供之際，用以堅持數十天、數個月，度過難關」，可是對戰略存油的共識，並不是用來操縱油價。

下周產油國將集會決定一月生產的配額，可以想見會上必然群情激憤，更不可能增產退讓，而短期來看，各國勢必會在未來幾個月，加快補充戰略原油儲備，這有可能使得目前聯手釋出戰備存油的行動，功虧一簣。

通膨蠢動 中批美方是禍首

長期來看，因疫情而大幅減少的油氣需求，預計明年需求量會恢復到疫情前的水平，另一方面，由於對碳排放的關注，石油和天然氣的上游投資，過去六年減了一半，這都只會把油氣價格再度推升，市場力量還是大於國際政治的。

油氣漲價僅是通膨的部分原因，另一個令通貨膨脹蠢蠢欲動的禍首，中國指責，是美國通過一個又一個上兆的特別支出法案，聯準會大量印發通貨，美元貶值氾濫，全球受災。

此處要注意新華社稿中，習近平的另一段話：「中美有必要保持宏觀經濟政策溝通，支持世界經濟復甦和防範經濟金融風險。美方應該重視國內宏觀政策外溢效應，採取負責任的宏觀經濟政策」，這也埋下了中國在國際經濟上，終究會跟美國爆發衝突的引信。

美國 中國 油價

上一則

彭帥神祕友人截圖代發聲 控WTA主席漠視電郵

下一則

新變異株命名Omicron藏玄機 被指避開習近平

延伸閱讀

世界晚報／疫苗無效？ 接種率最高前5州 新冠確診飆升

世界晚報／疫苗無效？ 接種率最高前5州 新冠確診飆升
美感恩節網購金額創新高 電子產品、服裝人氣最旺

美感恩節網購金額創新高 電子產品、服裝人氣最旺
「快打補強針」 全美接種率最高前5州 新冠確診飆升

「快打補強針」 全美接種率最高前5州 新冠確診飆升
感恩節爆230萬搭機人潮 梅西百貨大遊行重現

感恩節爆230萬搭機人潮 梅西百貨大遊行重現

熱門新聞

兒媳穿著婚紗面帶笑容挽著婆婆出席婚禮現場，婆婆的站位表明了她已是兒媳的娘家人。（視頻截圖）

6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁

2021-11-19 12:00
在這張聲稱是彭帥的近照裡，彭帥背後還有一張她與小熊維尼的合照，彭帥手中則拿著一隻功夫熊貓。由於小熊維尼和熊貓在中國都有特殊寓意，這張相片也因此引發許多網友的聯想。（截圖自沈詩瑋個人推特）

中國官媒發彭帥最新照片 被指「提油救火」惹更多質疑

2021-11-19 20:41
社交媒體流傳信息稱，四川省廣元市蒼溪縣一名24歲女網紅遇害。（取材自上游新聞）

不雅視頻惹禍？四川24歲網紅遭丈夫分屍 藏冰箱一周

2021-11-25 09:00
女子坐在4樓有意輕生。（視頻截圖）

揚州女被已婚老闆包養3年、打胎4次…如今卻要跳樓

2021-11-20 11:01
魏永康生前與女兒的合照。（取材自岳陽日報）

通宵寫軟體猝死？13歲上大學 「東方神童」隕落38歲亡

2021-11-19 07:00
中國國台辦發言人朱鳳蓮。記者賴錦宏/攝影

重罰遠東集團 國台辦：台商台企要與「台獨」畫清界限

2021-11-22 09:37

超人氣

更多 >
防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境

防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境
WHO命名南非變種病毒為omicron 英暫停6國航班

WHO命名南非變種病毒為omicron 英暫停6國航班
防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年
為何睡覺躺平背超痛 名醫解析2種可能 3招自救改善

為何睡覺躺平背超痛 名醫解析2種可能 3招自救改善
彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆

彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆