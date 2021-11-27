新聞評論／敵意降？美中聯手釋戰備儲油

「拜登總統宣布，聯手中國 、印度、日本、南韓等石油消費大國，共同釋出戰備儲油」，聽到這個消息，一位退役海軍上將說，「看樣子至少一年半載，美中打不起來了」。

他的判斷不是基於飛機與船艦的油料，將會儲備不足，老實說，現代經濟規模膨脹，軍事占經濟活動的部分，幾乎已經不成比例，反而現在釋出戰略儲備用油，就表示不擔心油源會受到戰火波及，海上交通線會被艦艇攔阻，因此大家都預期經濟活動會停擺。

釋戰略儲油 北京無意用兵

美國 的戰備存量高達6億噸，可用90天，目前中國已經建成九個國家石油儲備基地，能儲備原油3億餘噸，但也僅有40至50天的儲量；如果要打仗了，必然要提高戰略儲油的庫存，而不是釋出，可見目前北京無意用兵，更況且，如果未來中國的假想敵是美國，反而是配合美國而釋出，更讓彼此潛在的敵意，一掃而空。

美國汽油價 格最近比去年同期高出60%以上，拜登政府對油價高漲，可能引發國內通貨膨脹，非常的憂心，美國通膨已經連續6個月都在5%以上，10月份還高達6.2%，通膨繼續下去，不僅明年年底期中選舉，拜登的民主黨會敗選，連拜登自己2024年連任都會泡湯。

美國要求石油輸出國增產來抑制油價，但以沙烏地阿拉伯為首的OPEC，以及最大油氣淨出口國俄羅斯，都不買帳，美國只有鼓動原油消費國共同抵制，中國已經是全世界最大原油進口國，去年進口量超過5億4千萬噸，年增7.3%，其合作不可或缺。

中方：穩定市場必要措施

在拜習會之前，美國就提出要共同釋出戰略存油，除了能源部與中方對口磋商，之前國務卿布林肯與王毅外長通電話時，也談到這個問題，拜習會上，雙方正式敲定，新華社會後長稿中，習近平有一段話：「關於能源安全問題，中美應該宣導國際社會共同維護全球能源安全，加強天然氣和新能源領域合作，同國際社會一道，維護全球產業鏈供應鏈安全穩定」，這暗示了，中方願意與美國合作釋出戰略存油。

其他國家對於美國老大哥的要求，不敢違背，可是北京不願意被外界認為是配合美國，更不願被國內批評是對美國示弱，所以外交部發言人被問到此事時表示，「中方會根據自身實際和需要，安排投放國家儲備原油，以及採取其他維護市場穩定的必要措施」。

美國要壓低油價，抑制通膨，中國又何嘗不是，10月的批發物價指數，較去年同期增加了13.5%，是20年來的新高，而消費物價指數增加至一年來的最高1.5%，早在9月下旬，15年首次透過公開拍賣，釋出儲油738萬桶，以緩解煉油和化工企業的原材料價格上漲的壓力，這一次大概也會釋出738萬桶，與美國聯手將油價壓下來。

從國際政治上來說，這是主要的原油進口國：美中印日韓，對抗主要的原油出口國：沙烏地與俄羅斯，中俄本來是戰略盟邦，但在國際經濟的邏輯上，卻可能是相對抗的。

各國建立戰略存油制度，本來是因應非常時期，爭取時間之用，產油國其實也不反對，背後的邏輯是「在產油國禁運或自然災害導致的斷供之際，用以堅持數十天、數個月，度過難關」，可是對戰略存油的共識，並不是用來操縱油價。

下周產油國將集會決定一月生產的配額，可以想見會上必然群情激憤，更不可能增產退讓，而短期來看，各國勢必會在未來幾個月，加快補充戰略原油儲備，這有可能使得目前聯手釋出戰備存油的行動，功虧一簣。

通膨蠢動 中批美方是禍首

長期來看，因疫情而大幅減少的油氣需求，預計明年需求量會恢復到疫情前的水平，另一方面，由於對碳排放的關注，石油和天然氣的上游投資，過去六年減了一半，這都只會把油氣價格再度推升，市場力量還是大於國際政治的。

油氣漲價僅是通膨的部分原因，另一個令通貨膨脹蠢蠢欲動的禍首，中國指責，是美國通過一個又一個上兆的特別支出法案，聯準會大量印發通貨，美元貶值氾濫，全球受災。

此處要注意新華社稿中，習近平的另一段話：「中美有必要保持宏觀經濟政策溝通，支持世界經濟復甦和防範經濟金融風險。美方應該重視國內宏觀政策外溢效應，採取負責任的宏觀經濟政策」，這也埋下了中國在國際經濟上，終究會跟美國爆發衝突的引信。