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索羅門暴動 不滿政府捨台轉與中建交 中國城遭縱火劫掠

中國新聞組／北京26日電
索羅門暴動唐人街成為下手目標，暴徒衝進華人商鋪打砸搶，現場濃煙滾滾。（取材自牛彈琴）
索羅門暴動唐人街成為下手目標，暴徒衝進華人商鋪打砸搶，現場濃煙滾滾。（取材自牛彈琴）

索羅門群島24日爆發反政府暴動，民眾連兩天在首都荷尼阿拉抗議政府輕視地方發展，國會大樓、警局及中國城等地區遭縱火，商店遭搶劫。索羅門總理蘇嘉瓦瑞下令封城36小時，並宣稱將對暴動者重懲。據報導，索羅門群島這波暴動的遠因，和索羅門2019年與台灣斷交，轉與中國建交有關。

縱火搶掠過後，很多索羅門華人多年積蓄，毀於一旦。（取材自牛彈琴）
縱火搶掠過後，很多索羅門華人多年積蓄，毀於一旦。（取材自牛彈琴）

中國外交部回應此事表示，要求索羅門群島採取一切必要措施保護中國公民和中資機構安全，重申建交二年以來兩國關係發展良好，任何破壞兩國關係正常發展的圖謀都是徒勞。

中央社報導，有居民說，示威者的攻擊目標是警方和中國城的商家，警方雖設置了路障，但暴徒仍四處走動。有目擊者在社群媒體發布的照片顯示濃煙從荷尼阿拉升起，他們說，中資企業已成攻擊目標。

據外電報導，索羅門群島的反政府示威民眾無視封城令，在荷尼阿拉市區遊行抗議，國會和隔壁的茅草屋頂建築被放火，一間警局和附近其他建築也被縱火。蘇嘉瓦瑞因此下令在首都實施宵禁，封城令將持續到當地時間26日上午7時；他將暴動描述為「旨在推翻民選政府的悲哀不幸事件」並稱肇事者會被繩之以法，交由法律重懲。

許多示威者來自索羅門人口最多的省馬來塔，該省與台灣淵源深厚，省長蘇達尼曾強烈反對政府與台斷交，指控蘇嘉瓦瑞拿了北京好處，兩人嚴重對立。索台斷交後，馬來塔仍維持和台灣的往來及接受台方提供的開發援助，並曾拒絕中國的援助計畫。

馬來塔雖是索羅門人口最多的省，但居民認為長期被政府忽視，發展落後，因此早有脫離索羅門獨立的想法。去年10月，馬來塔獲美國政府直接援助2500萬美元，是該省每年獲得捐款總額的50倍，被視為因支持台灣而獲得的好處。

美中台的地緣政治角力並非激發索羅門暴動的直接原因，但不無影響。2006年5月，索羅門在全國大選後發生暴動，民眾指控總理當選人芮尼貪腐且疑似收受台灣金錢，搶劫中國城商家，當時亦出動澳紐部隊前往維和。

中國 台灣 封城

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