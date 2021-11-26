中國官員當選國際刑警執委 對華政策跨國議會聯盟關切

中國公安部國際合作局副局長胡彬郴（左）當選國際刑警組織執委。（推文截圖）

國際刑警組織（Interpol）25日選出13名執行委員會成員，中國 公安部國際合作局副局長胡彬郴當選亞洲地區執行委員。串連全球超過200名跨黨派議員的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）對此表達高度關切。北京 當局曾宣稱有所謂「人權活動人士」和「國際政界人士」企圖阻止胡彬郴當選，抹黑中國海外追逃工作。

中央社報導，IPAC透過聲明指出，北京當局屢次濫用Interpol最高級別的「紅色通緝令」追捕流亡海外的異議人士。胡彬郴當選無異於給中華人民共和國利用Interpol遂行壓迫政策開綠燈，置數以千計的香港、維吾爾、西藏、台灣及中國海外異議人士於更大險境。

中國官媒「觀察者網」則反嗆，IPAC發起人是美國「反華鷹派政客」馬可·盧比奧（Marco Rubio）。自成立以來，該組織多次發表反華言論、動員反華倡議。特別是在新疆 問題上，多次惡意傳播有關新疆地區的謊言和虛假信息。

今年3月，因持續散播涉疆、涉華的謊言，中國外交部曾宣布對英國9名人員和4個實體實施制裁。其中，被制裁的英方9名人員中，有多達5人是來自IPAC組織。