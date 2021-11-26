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「已全力支援東京奧運」…北京促日守信義 勿抵制冬奧

中國新聞組／北京26日電
北京2022年冬季奧運會與帕運9月22日正式發布宣傳海報。（中新社）
北京2022年冬季奧運會與帕運9月22日正式發布宣傳海報。（中新社）

日本外相林芳正日前被問及是否加入抵制北京冬奧會的行列時表示，日本目前還沒有決定，「我們會考慮」。中國外交部發言人趙立堅25日說，中日雙方在相互支持對方舉辦奧運會上有重要共識，中方已經全力支援日方舉辦東京奧運會，日方應有基本的信義。

據港媒香港電台報導，日本自民黨外交部會長佐藤正久日前表示，在歐美國家正在討論是否外交抵制北京冬奧會時，日本外相林芳正如果訪華將釋放錯誤資訊，應當慎重。

趙立堅回應，日方個別人士將北京冬奧會與雙邊政治議題掛鉤，實質就是將體育政治化，褻瀆奧林匹克精神，中方對此堅決反對。

至於有相關報導指出，澳洲考慮外交抵制北京冬奧會，趙立堅回應，中方一貫堅決反對任何將體育運動政治化，違背奧林匹克憲章精神的言行，這只會損害各國運動員的利益。這些人外交抵制冬奧會的言行不會得逞。

另據自由亞洲電台報導，加拿大政府在公布的施政報告中透露將與盟友合作、共同對抗中國的訊息。同時，反對黨也連續在國會敦促政府禁止華為，徹查中國科學家轉移知識產權，並抵制北京冬奧等。加拿大西藏團體則在加拿大奧委會前抗議，呼籲抵制冬奧。

加拿大總理杜魯多在施政報告中，雖然未點名「中國」，但表示：「威權主義正在國際間抬頭，出現大國之間的競爭。」又說：「繼續與主要盟友和夥伴合作，努力深化印太地區和北極地區的伙伴關係。」

加拿大前駐華大使趙樸(Guy Saint-Jacques)表示，這證實政府正在製定新的印太戰略，將與盟友合作以對抗中國日益增長的影響力。

北京 中國 加拿大

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