立陶宛外長自爆：在中國企業頻喊「生意停滯了」

立陶宛外交部長在美受訪時表示，每隔幾天就有一家立陶宛企業稱其在中國的生意停滯了。（取材自環球網）

立陶宛 外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）23日至25日在美國 接受媒體訪問時說，自從該國今夏宣布將允許以台灣名義設立代表處以來，每隔幾天就有一家立陶宛企業稱其在中國 的生意停滯了。但他說，這些痛苦「將是短期的」，立陶宛正努力減少在供應鏈方面對中國的依賴。

環球時報報導，藍斯柏吉斯24日與美國國務院常務副國務卿薛曼舉行會談，他在華盛頓接受路透、法新社等媒體採訪時稱，儘管立陶宛企業正在中國面臨生意停滯，但在此事中，立陶宛學到的最大教訓是，「受到經濟壓迫並不意味著要放棄外交政策上的獨立決定」，立陶宛將為各國提供如何抵抗中國壓力的模式。

報導引述華盛頓郵報指出，藍斯柏吉斯還呼籲其他民主國家站出來對抗中國並協調行動。不過，他承認，歐盟內部意見不一，一些國家傾向於與中國合作，而另一些國家則奉行更加模糊的政策。

關於立陶宛與美方簽署的信貸協議，立陶宛外交部引述藍斯柏吉斯的話稱，該國「正在擴大與戰略合作夥伴（美國）的經濟關係，並為立陶宛公司尋找各種新的替代方案」。媒體評論稱，立陶宛因涉台問題惹怒中方，卻有望獲得美國的貿易支持。

報導說，藍斯柏吉斯訪問美國期間，立陶宛並與美國進出口銀行簽署價值6億美元的出口信貸協議。

中國外交部發言人趙立堅25日對此反問道：「如果真像立陶宛外長所言，立陶宛政府仍然能夠在外交政策上作出獨立決定。我想問一問立陶宛外長現在正在美國做什麼？」