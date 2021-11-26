中國駐立陶宛使館公告暫停領事業務…24分鐘後被移除

中國駐立陶宛代辦處臨時代辦曲柏華24日召開中外媒體記者會，要求立陶宛把台灣代表處改為台北。（取材自中國駐立陶宛代辦處網站）

立陶宛 批准台灣設立代表處後，引發北京不滿，降級外交關係為代辦級後，中國 駐立陶宛代辦處24日舉行媒體見面會，臨時代辦曲柏華要求立陶宛須修補傷害，把台灣駐立代表處改為「台北」。此外，中國大使館網站昨天也無預警宣布，由於技術原因，25日起領事業務暫停，恢復時間另行通知，使館網站也隨即關閉。

但，就在中國駐立陶宛大使館宣布暫停領事業務後，這項聲明很快就被移除。路透報導，網頁註明的時間顯示，聲明在格林威治時間13時36分發布，但到了14時就已消失。

中國駐立陶宛大使館網站無預警宣布，25日起暫停領事業務。（取材自中國駐立陶宛大使館網站）

中國商務部新聞發言人束珏婷昨天則在例行記者會上表示，立陶宛行徑嚴重影響了中立兩國企業開展互利合作的信心，立方必須承擔由此產生的一切後果。中方敦促立方立即糾正錯誤決定，切實履行堅持一個中國原則的承諾，為中立經貿合作創造有利條件。

外媒報導，立陶宛經濟與創新部長表示，立陶宛將與美國簽署一份價值6億美元的出口信貸協定。

中國外交部發言人趙立堅昨天被媒體問到此事時表示，立陶宛挑釁行徑的背後，有人在撐腰打氣，操盤指使，早有預謀。國際社會看得清清楚楚。

他說，立陶宛不惜以損害中國主權為「投名狀」換取貸款，這種交易不道德且危險。立陶宛背信棄義，不顧中方嚴正交涉，不顧國際公理和正義，為大國火中取栗，終將為此付出代價。

趙立堅表示，美國為實現自身政治目的，不惜威逼利誘他國充當炮灰。這絕不是負責任國家所為，最終只會損人害己。

媒體另外提問，立陶宛外長稱立陶宛學到的最大「經驗」是受到經濟壓迫，並不意味著要放棄外交政策上的獨立決定，短期看立陶宛會很痛苦，但立陶宛將為各國提供一個如何抵禦這種壓力的模式。

趙立堅回稱，立陶宛罔顧雙邊關係大局和國際關係基本準則，公然在國際上製造「一中一台」，開創了惡劣先例。對於任何損害中國主權和領土完整的挑釁行為，中方必定會作出堅決和必要反應。背信棄義、一錯再錯的結局只有一個，就是咎由自取、自吞苦果。他說，「如果真像立陶宛外長所言，立陶宛政府仍然能夠在外交政策上作出獨立決定，那我想問問，立陶宛外長現在在美國做什麼？」

另據中央社引述立陶宛媒體15min報導，教育、科學暨體育部長舒格日迪尼聶已表態不會出席即將於明年2月在北京舉行的2022冬季奧運。

中央社報導，法國外交部昨日在例行記者會應詢表示，歐盟 會員國間的團結是基本原則，法國和歐盟全力支持立陶宛，「會員國間的團結是歐盟的基本原則，針對任何會員國的傷害都將傷害歐盟本身。我們和歐洲夥伴，齊聲表達對立陶宛的全力支持。歐盟正全面動員，以強化打擊不道德或脅迫行徑的措施。」