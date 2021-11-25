協同美國釋放戰略石油儲備？ 中國：按自身需要投放

高漲的汽油價格已成為推高通貨膨脹的一個主要因素，白宮23日表示，美國 將協同包括中國 在內的五個國家，動用各自的國家戰略石油 儲備，以降低汽油價格。中方則表示，會按自身需要投放儲備原油，並與石油消費國、生產國保持溝通，確保石油市場平穩運行。

華爾街日報報導，美國總統拜登預計增加的供應量將促使價格下降，但在該消息於23日宣布後，金融市場上的原油批發價格卻有所上漲。分析人士質疑政府的釋放量是否足以滿足激增的需求，他們還稱，釋儲的主要目的可能是顯示白宮竭盡全力抑制通脹的決心。

另據澎湃新聞報導，中國外交部發言人趙立堅24日主持例行記者會。有記者提問，有報導稱中國正在進行原油儲備釋放的工作，中國的做法是否回應美國，及中方目前釋放工作的具體安排與時間？

趙立堅表示，作為全球的主要石油生產國和消費國之一，中國長期以來高度重視國際石油市場穩定，願與各有關方面就維護市場平衡和長期穩定保持溝通，加強合作，共同應對挑戰。同時中國也長期致力於保證自身能源供應安全，建立了獨立完備的國家石油儲備體系。中方會根據自身實際和需要，安排投放國家儲備原油，以及採取其他維護市場穩定的必要措施，並及時公布相關信息。