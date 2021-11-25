我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」

推動冬奧的權勢性侵者：彭帥案的「#張高麗在哪」

協同美國釋放戰略石油儲備？ 中國：按自身需要投放

中國新聞組／北京25日電

高漲的汽油價格已成為推高通貨膨脹的一個主要因素，白宮23日表示，美國將協同包括中國在內的五個國家，動用各自的國家戰略石油儲備，以降低汽油價格。中方則表示，會按自身需要投放儲備原油，並與石油消費國、生產國保持溝通，確保石油市場平穩運行。

華爾街日報報導，美國總統拜登預計增加的供應量將促使價格下降，但在該消息於23日宣布後，金融市場上的原油批發價格卻有所上漲。分析人士質疑政府的釋放量是否足以滿足激增的需求，他們還稱，釋儲的主要目的可能是顯示白宮竭盡全力抑制通脹的決心。

另據澎湃新聞報導，中國外交部發言人趙立堅24日主持例行記者會。有記者提問，有報導稱中國正在進行原油儲備釋放的工作，中國的做法是否回應美國，及中方目前釋放工作的具體安排與時間？

趙立堅表示，作為全球的主要石油生產國和消費國之一，中國長期以來高度重視國際石油市場穩定，願與各有關方面就維護市場平衡和長期穩定保持溝通，加強合作，共同應對挑戰。同時中國也長期致力於保證自身能源供應安全，建立了獨立完備的國家石油儲備體系。中方會根據自身實際和需要，安排投放國家儲備原油，以及採取其他維護市場穩定的必要措施，並及時公布相關信息。

石油 中國 美國

上一則

拖延整改 騰訊App停更再遭監管？

下一則

「死前曾要求見薄」 薄熙來岳母99歲逝 他能否奔喪受矚

延伸閱讀

一洲焦點／拜登釋儲油保民調、紐約市非公民也可投票？

一洲焦點／拜登釋儲油保民調、紐約市非公民也可投票？
台灣將派唐鳳、蕭美琴參與美民主峰會 拜登未邀中俄

台灣將派唐鳳、蕭美琴參與美民主峰會 拜登未邀中俄

QA看懂戰備儲油…存放美4個地下鹽穴 已釋出24次

QA看懂戰備儲油…存放美4個地下鹽穴 已釋出24次
選民印象只有內鬥…民主黨2022期中選舉「玩完」

選民印象只有內鬥…民主黨2022期中選舉「玩完」

熱門新聞

兒媳穿著婚紗面帶笑容挽著婆婆出席婚禮現場，婆婆的站位表明了她已是兒媳的娘家人。（視頻截圖）

6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁

2021-11-19 12:00
在這張聲稱是彭帥的近照裡，彭帥背後還有一張她與小熊維尼的合照，彭帥手中則拿著一隻功夫熊貓。由於小熊維尼和熊貓在中國都有特殊寓意，這張相片也因此引發許多網友的聯想。（截圖自沈詩瑋個人推特）

中國官媒發彭帥最新照片 被指「提油救火」惹更多質疑

2021-11-19 20:41
魏永康生前與女兒的合照。（取材自岳陽日報）

通宵寫軟體猝死？13歲上大學 「東方神童」隕落38歲亡

2021-11-19 07:00
武漢21歲女生歐陽忻怡，7月簽署器官捐贈協議，沒料到10月罹癌。她死前不停指住眼睛，希望捐出眼角膜助人。（取材自微博）

武漢女大生罹罕癌 臨終前「拚命指眼睛」救了2人

2021-11-18 07:00
女子坐在4樓有意輕生。（視頻截圖）

揚州女被已婚老闆包養3年、打胎4次…如今卻要跳樓

2021-11-20 11:01
李園園從女兒霏兒6個月大時，便帶著她跑外送。（取材自紫牛新聞）

住在外賣箱的女孩長大了 站凳幫爸刷碗療癒300萬網友

2021-11-18 12:00

超人氣

更多 >
日「最辣公主」狂歡到凌晨2時 皇室管不動 隨扈慌張追

日「最辣公主」狂歡到凌晨2時 皇室管不動 隨扈慌張追
砍室友數十刀奪命…紐約華男林賽春認誤殺 面臨25年監禁

砍室友數十刀奪命…紐約華男林賽春認誤殺 面臨25年監禁
為何某些城市頻傳砸搶案？安全專家：原因非關疫情

為何某些城市頻傳砸搶案？安全專家：原因非關疫情
被中國禁止出境四年華裔美籍男子接受美聯社專訪

被中國禁止出境四年華裔美籍男子接受美聯社專訪
林志玲上中國節目沒拿到酬勞 4年追討63萬美元判決曝光

林志玲上中國節目沒拿到酬勞 4年追討63萬美元判決曝光