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推動冬奧的權勢性侵者：彭帥案的「#張高麗在哪」

歐盟延長制裁中國、問彭帥在哪 雙邊投資協定陷入困境

中國新聞組／北京25日電
各界都在關注「彭帥在哪裡」，歐盟也發聲呼籲中國提出「可驗證的證據」來證明彭帥的安全。(取材自推特)
各界都在關注「彭帥在哪裡」，歐盟也發聲呼籲中國提出「可驗證的證據」來證明彭帥的安全。(取材自推特)

歐盟成員國大使24日同意延長對4名中國官員和一個中國實體的制裁，此舉將使2020年12月簽署的中歐投資協議陷入困境。另外，中國女網名將彭帥自曝遭前副總理張高麗性侵後銷聲匿跡，歐盟24日也呼籲中國拿出「可驗證證據」 證明彭帥平安。

路透援引兩名歐洲外交人士的消息來源報導，由歐盟成員國大使組成的歐盟成員國常駐代表委員會（Coreper）「不經討論」直接通過的決定，下個月被歐盟接受；消息人士說，制裁一旦延長，中國與歐盟在去年12月達成的中歐投資協定將很難再通過。

被制裁的四名中國官員是新疆前政法委書記朱海侖、新疆維吾爾自治區黨委副書記兼建設兵團黨委書記王君正、自治區黨委常委王明山及自治區公安廳廳長陳明國。被制裁的實體是新疆生產建設兵團公安局。制裁措施包括凍結資產與實施旅遊禁令。報導表示，這4名中國官員和一個中國實體是在今年3月因涉嫌參與在中國新疆侵犯人權的活動被列入歐盟制裁名單。

中國隨後也對歐盟採取反制措施；中國一直在遊說歐盟推動雙方持續七年談判達成中歐投資協定，中國駐歐盟特使張明上周表示，如果歐盟不取消制裁，中國方面也不可能批准這項協定。北京認為，歐盟的制裁是干涉中國內政。

美國之音報導，歐盟對中國官員的制裁，是1989年六四天安門事件之後，歐盟對中國實行武器禁運以來的第一次「限制性措施」。

另據中央社引述法新社報導，彭帥自曝遭前高官性侵後銷聲匿跡，21日她與國際奧會主席視訊，但此舉仍無法消除外界疑慮，歐盟24日呼籲北京提供「可驗證的證據」，說明彭帥的安危與下落。

據報導，歐盟對外事務部發言人馬斯拉里在聲明中表示：「我們已看到據信是來自彭帥的談話和她公開露面的畫面。然而，關於受侵害的指控和她（先前）兩周未露面的情況仍非常令人擔憂。」

中國 歐盟 彭帥

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