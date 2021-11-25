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12中企被指幫助解放軍 遭列美國商務部貿易黑名單

中國新聞組／北京25日電
美國商務部宣布將27個中國實體和個人列入「實體清單」。圖為美國商務部大樓。(路透)
美國商務部宣布將27個中國實體和個人列入「實體清單」。圖為美國商務部大樓。(路透)

美國商務部昨天宣布將27個中國實體和個人列入「實體清單」，其中有12家中國企業，理由是這些企業「從事違背美國國家安全和外交政策利益的活動」，部分因幫助中國軍方的量子計算，「對美國國家安全構成隱患」。中國官媒批這是美國再次打壓中企，中國政府將堅定維護中企的合法權益。

綜合美國之音、中央社及法廣報導，美國商務部昨天宣布，工業暨安全局（BIS）的出口管制實體清單（Entity List）增列27家企業，其中包括12家中國企業、13家巴基斯坦企業，日本與新加坡各一家。

美國商務部長雷蒙多在聲明中表示，這項行動有助於防止美國技術被用於中俄軍事發展、核不擴散等問題；報導指出，這些應用包括反隱形和反潛艇應用，破解加密或開發不可破解加密能力，同時也將限制支持中國軍方軍事現代化的中國電子產品生產商出口產品。

其中八家中國的科技實體因支持解放軍的軍事現代化，或獲取或試圖獲取源於美國的物品，以支持軍事應用而被列入商務部的實體名單。八家中企為：杭州中科微電子、湖南國科微電子、新華三半導體技術、西安航天華迅科技、江蘇雲芯微電子、合肥微尺度物理科學國家實驗室、科大國盾量子、上海國盾量子技術股份有限公司。

另外，2019年被列入實體名單的嘉兆科技有線公司的3個子公司也被列入清單，理由是它們參與從美國和其他西方國家向伊朗的軍事和太空項目、北韓的掛名公司，以及中國政府和國防工業下屬實體出售技術。

被列入美國商務部的實體名單意味著，美國公司必須獲得特別許可才能向實體名單上的公司出售產品，而這個申請很可能被拒。 

中國官媒環球時報昨天批美商務部此舉是在打壓中企，並指美國羅列各種理由打壓中企的行為早已屢見不鮮。報導引述此前中國外交部發言人華春瑩曾表示，美國政不擇手段打壓中國企業，不僅損害中國企業的合法權益，也損害美國企業的利益。中方敦促美方糾正錯誤，中國政府將繼續堅定維護中國企業的合法權益。

中國 美國 商務部

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