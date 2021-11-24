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禁澳洲煤近1年 缺煤限電後…中國終於清關放行

記者呂佳蓉、羅印冲／綜合報導
澳洲雪梨北方新堡等待裝貨的運煤船。（路透）
澳洲雪梨北方新堡等待裝貨的運煤船。（路透）

中澳關係緊張，中國此前全面喊停進口澳洲煤炭。然而，在發出「禁澳煤令」近一年來，為了彌補境內煤炭供應缺口，中國近期首次為澳洲煤炭辦理清關，這顯示當局意在彌補國內煤炭供應的缺口。另外，總理李克強22日在上海主持會議時坦言，內外環境中不穩定因素增多，中國經濟面臨新的下行壓力。

中國多地在9月爆發限電危機，暴露出煤炭短缺及價格飆漲的情況。據聯合早報報導，海關資料顯示，10月份中國進口了279萬噸澳洲煤炭。

彭博報導指出，這些煤炭可能是之前未獲清關而滯留中國港口的貨物；隨著中澳關係惡化，中國從去年底就沒有放行澳洲煤炭進口。報導提到，這些煤炭中大部分是用於取暖的動力煤，但也包括鋼鐵廠使用的77.8萬噸焦煤。

海關資料上次記錄自澳洲進口煤炭是在去年11月。上個月美國分析機構Wood Mackenzie估計，中國港口有大約500萬噸澳洲焦煤和300萬噸動力煤正在等待清關。

今年10月初，傳中國已允許卸載少量的澳洲燃煤，可見中國電力短缺的情況已相當嚴重。

另外，新華社報導，總理李克強22日在上海主持召開部分地方政府主要負責人座談會時坦言，內外環境中不穩定因素增多，中國經濟面臨新的下行壓力。這是李克強一周內兩度對中國經濟面臨的挑戰提出示警。

李克強指出，要強化「六穩」、「六保」特別是保就業保民生保市場主體，落實好跨周期調節舉措，加強能源、電力保障，推進工業化城鎮化進程，繼續做好常態化疫情防控。

李克強要求，各地要把保市場主體特別是中小微企業、個體工商戶作為政策著力點，落實好減稅降費、市場保供穩價等政策。

他還強調，地方政府和有關部門要為市場主體生存與發展創造良好環境，在發布相關經濟政策措施時，一定要從實際出發，避免採取運動式、冒進式、一刀切措施。堅持政府過緊日子，集中財力保減稅降費政策、保基本民生和基層運轉。同時，要做好保障和改善民生等工。

李克強稱，頂住經濟下行壓力，要注重在改革開放上下功夫，抓住RCEP（區域全面經濟夥伴協定）實施契機拓展國際合作，更好吸引外資，融入和穩固國際產業鏈供應鏈。

中國 澳洲 李克強

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