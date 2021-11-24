中管制數據衝擊航運 美供應鏈受累、聖誕節商品將漲價

中國一些供應商停止供外國公司航運相關的數據訊息，讓全球海運面臨訊息混亂的壓力。（路透）

中國 《個人信息保護法》11月1日生效，雖然沒有關於運輸數據的具體規範準則，但一些供應商已停止向外國公司提供航運相關的數據訊息。路透援引知情人消息稱，新出台的數據隱私法阻礙外國公司獲取與貨物數量相關的數據信息，擾亂已經擁擠不堪的全球海運，造成美國供應鏈 的壓力不斷增大。

美國之音報導，中國擁有全球最多的大型集裝箱港口，在貨物激增和集裝箱短缺導致港口中斷的背景下，追蹤中國貨物的運輸計畫顯得更加重要。這些數據信息被用於提高海運的能見度，對預測航運擁堵情況相當重要。

美國聖路易斯華盛頓大學供應鏈創新中心主任庫韋利斯表示，信息的缺乏令供應鏈堵塞問題雪上加霜，特別是西方將進入繁忙的聖誕假期，美國的供應鏈面臨巨大挑戰。

庫韋利斯指出，對於一個超載的航運和港口管理系統，透明度和數據分析在管理中至關重要。特別是當系統處於瓶頸狀態時，需要實時數據進行靈活處理。一個直接的觀察是，由於缺乏跟蹤數據，很難估計港口的負荷，並很難在需要時有效地改變船隻航線。

根據市場情報和評估供應商VesselsValue的數據，在10月28日至11月15日期間，中國水域的航運數據水平估計下降90%。

維吉尼亞大學達頓商學院副教授馬尼表示，由於交貨期往往長達數周，當無法追蹤航運信息時，商家傾向於訂購更多貨物，反過來加劇航運堵塞和溢價，並推高商品售價。

報導指出，缺乏來自中國的航運信息並不是美國供應鏈面臨的唯一阻礙。中國的新冠疫情和中國國內面臨的能源危機，都導致美國的供應鏈承壓。

由於中國對新冠疫情採取「零容忍」政策，即一旦有新病例出現，就大規模地封鎖該區域，不惜一切經濟代價關閉工廠和港口，致使商業生產的連續性和穩定性受到很大威脅。

由260多家在中國經商的美企發起的美中貿易全國委員會發言人巴里說，「許多成員的供應鏈都有問題」。中國工廠的出廠價上漲了很多，貨物和中間零件的短缺是普遍現象，西方的許多消費者將對聖誕節的可選商品和價格上漲感到失望。