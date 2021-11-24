北京交易所開市9天急凍 交易量剩1/3

北交所開市引起投資者關注。（新華社）

中國 國家主席習近平欽定成立的北京 證券交易所（北交所）15日風光開市，但開市以來的單日交易量急走下坡，從15日的95億（人民幣，下同，約14.8億美元），下砍到23日只剩三分之一，降溫速度之快讓部分分析人士直言，北交所「新瓶裝舊酒」，長期展望本來就不看好，

部分人士認為，因為「在新三板死了多少年的股票」很難盤活得起來。不過，也有部分專家樂觀以待，認為未來三到五年內，北交所若漸漸整合出高新科技企業的特色，有機會對標「納斯達克（Nasdaq）」，為東北和華北的中小企業提供一個市場化的融資管道。

對北交所慶祝行情只有短短一天，美國 南卡大學艾肯商學院講座教授謝田表示，以「新瓶裝舊酒」來形容北交所，因為現行81檔上市的股票中，只有10檔是新股，其他都是之前死氣沉沉的「新三板」平移過來的，了無新意。

2012年設立的新三板，正式名稱為「全國中小企業股份轉讓系統」，負責安排未上市公司股份的公開轉讓、融資和併購等相關服務。根據日經亞洲（Nikkei Asia）近日報導，新三版約有7000家公司上市，但交易量薄弱，平均約只有1000家公司的股價有交易量能。因此，一般認為，習近平欽點的北交所被賦予盤活新三版的使命，並帶有打造「中國版納斯達克」的期待。

不過，謝田說，北交所這只新瓶擺錯地方，習近平欽點北京，避開更理想的深圳、上海、甚至杭州等地來開設交易所，不符經濟規律、也沒有商業價值，因此，背後政治操作和權鬥的可能較高。

一位北京大學金融系副教授則持更悲觀的看法。他在接受美國之音採訪時表示，北交所根本是「舊瓶裝舊酒」，他質疑，「在新三版死了多少年的股票」現在還來北交所交易「怎麼盤活得起來?」。至於中國在深圳和上海的兩大交易所早就陸續對標美國的「納斯達克」，推出中小板、創業板、科創板、舊三板、新三板，都做得不怎麼起色，到了北交所還是拔高不出什麼新特色，當然是舊瓶。

不過，他說，北交所成立對吸引資金流向北方、平衡資金的分配格局和地區經濟的發展，甚至優化資本市場，可能都有幫助。

位於台北的亞太區域發展暨治理學會首席經濟學家邱志昌則認為，北交所是為了協助中小企業的廣大融資需求而成立的市場化機制。他不認為其背後有什麼的政治操作或目的。邱志昌說，三到五年內，北交所慢慢整合出比較顯著的新創科技產業股的特色，例如電動車、元宇宙概念的類股或更多的新創產業，會有機會打造「中國版納斯達克」。