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乒乓外交2.0受矚 趙立堅：中美關係不能由冷戰主導

中國新聞組／北京24日電
50年前，中美「乒乓外交」促使雙邊關係走向緩和。圖為雙方運動員互動。（取材自百度百科）
50年前，中美「乒乓外交」促使雙邊關係走向緩和。圖為雙方運動員互動。（取材自百度百科）

國際乒聯23日宣布，中美兩國乒乓球運動員將聯合組隊參加休士頓世乒賽，引發時隔50年後，中美「乒乓外交2.0」再受矚目。中國外交部發言人趙立堅回應稱，「是一件值得高興的事」，但他話鋒一轉表示，「乒乓外交2.0」對美方一些人是很好的提醒，就是不能任由冷戰思維主導今天的中美關係。

1971年，中美兩國通過「乒乓外交」開啟了雙邊關係正常化的進程，有評論稱，本屆世乒賽的安排是「乒乓外交2.0」。趙立堅表示，中美再續「乒乓外交」佳話，對中美兩國乒乓球運動愛好者，體育界乃至支持中美友好的兩國人民來說，都是一件值得高興的事。

他接著說，中美兩國運動員在名古屋世乒賽期間的友好交往轟動了世界，感動了兩國人民，成功促使兩國關係逐步打破堅冰，迎來春暖花開，強調「中美兩國人民之間的友好感情是任何政治障礙都阻擋不了的」。

趙立堅說，50年前，儘管中美政治制度和歷史文化有很大差異，兩國運動員並沒有因此而相互隔膜、敵視，他們互贈禮物、熱情擁抱，體現了發自內心的真誠和友善。中美兩國運動員在名古屋世乒賽期間的友好交往轟動了世界、感動了兩國人民，成功促使兩國關係逐步打破堅冰，迎來春暖花開。

趙立堅並指出，在當年中美兩國老一輩領導人以「超越分歧、求同存異」的政治智慧和外交藝術指引下，小球轉動了大球，中美關係開啟了正常化進程。這說明中美兩國人民之間的友好感情是任何政治障礙都阻擋不了的。

趙立堅還說，「過去50年，國際關係中的一個重要事件就是中美關係恢復和發展，這造福了兩國和世界人民。」他說，這段歷史最重要的啟示，就是只要堅持相互尊重，平等相待，不同歷史背景和社會制度的國家，完全可實現和平共處，合作共贏。

趙立堅強調，「乒乓外交2.0」的說法，這對美方一些人是一個很好的提醒，那就是不能任由冷戰思維主導今天的中美關係，不能再搞意識形態劃線，集團對抗那一套。他稱，一個健康穩定的中美關係需要順應兩國人民願望，符合時代潮流的外交思維2.0，美方應把不打冷戰的表態落到實處。

趙立堅 運動員 中國

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