中國俊安集團在格陵蘭「賴帳」 採鐵礦權被撤銷

丹麥自治區格陵蘭島政府22日宣布，已撤銷中國 俊安集團在首府努克（Nuuk）附近鐵礦場的開採許可。當局指控這間中企不僅未積極開採，還屢次「賴帳」不付款。這一決定給希望涉足格陵蘭這個資 源豐富北極島嶼的中國企業帶來了打擊。

法廣網引述路透報導，由於氣候變化打開了水路，為開採這個島嶼的礦產資源提供了可能。中國煤炭和鐵礦石進口商俊安集團(General Nice)在2015年取得Isua礦項目的控制權。該項目的前所有者London Mining已經破產 。這是第一家在格陵蘭島取得礦產開採權的中國公司。

當地政府在聲明中說，收回許可權是因為這個地點的經營活動不活躍，其並補充說，一旦俊安正式交還許可權，將把它提供給新的感興趣的公司。當地政府稱，該中國公司也沒有支付約定的擔保款項。據格陵蘭資源部長Naaja Nathanielsen說，「我們不能接受許可證持有者一再未能履行約定的最後期限」。

格陵蘭政府還要求中國俊安集團歸還所有地質數據，支付150萬丹麥克朗保證金的剩餘款項，並對礦區進行清理。

報導指出，中國向格陵蘭發展近期屢屢受創，今年4月經改選而籌組的格陵蘭自治政府標榜重視環保的礦產開採，今年下令禁止開採鈾礦，並同步終止寬納斯特（Kuannersuit）礦場的開採工作。寬納斯特是當今全球最大的稀土礦場之一，部分所有權歸屬某家中國企業。