中國高分三號02星發射成功 提升海陸觀測能力

23日7時45分，中國在酒泉衛星發射中心用長征四號丙運載火箭，成功將高分三號02星發射升空。(中新社)

23日7時45分，中國 在酒泉衛星發射中心用長征四號丙運載火箭，成功將高分三號02星發射升空。衛星順利進入預定軌道，這將進一步提升中國衛星海陸觀測能力；此次任務是長征系列運載火箭的第398次飛行。

中新社報導，高分三號02星是「國家民用空間基礎設施中長期發展規畫(2015-2025年)」中的一顆業務星，運行於755公里高度太陽同步回歸軌道，主要載荷為C波段合成孔徑雷達。該星由中國航天科技集團五院抓總研製，是中國第二顆海陸監視監測合成孔徑雷達衛星，為空間基礎設施首顆海陸監視監測業務星。

高分三號02星的主要任務是滿足海洋、減災、國土、地質、環保、水利、農業、氣象等領域對全球海洋、陸地的探測及應用需求，為用戶提供及時、可靠、穩定的高解析度、大幅寬、多極化、定量化合成孔徑雷達圖像產品。

入軌後，高分三號02星將開展全天時、全天候海陸監視監測，可持續提供高質量的多極化合成孔徑雷達衛星圖像，並與高分三號衛星組網運行，共同構成中國海陸監視監測網。與高分三號衛星相比，高分三號02星提高成像質量，增加星上實時成像、目標檢測 及全球船舶監測能力，大幅提高連續成像時間。

長征四號丙運載火箭整裝待發。（取材自微信）

該衛星搭載C波段多極化合成孔徑雷達分系統及船舶自動識別(AIS)分系統，圖像解析度可達到一米，是目前世界上解析度最高的C波段多極化合成孔徑雷達衛星。