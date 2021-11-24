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歐美抵制北京冬奧 中國：普亭愉快受邀出席開幕式

中國新聞組／北京24日電
中國外交部發言人趙立堅23日證實，中國國家主席習近平邀請俄羅斯總統普亭出席北京冬奧會開幕式，「普亭總統愉快地接受了邀請」。（取材自澎湃新聞）
中國外交部發言人趙立堅23日證實，中國國家主席習近平邀請俄羅斯總統普亭出席北京冬奧會開幕式，「普亭總統愉快地接受了邀請」。（取材自澎湃新聞）

本報系聯合報報導，中國因為新疆人權問題和最近彭帥事件，歐美出現抵制明年2月北京冬奧的聲浪，不過，中國外交部發言人趙立堅23日證實，中國國家主席習近平邀請俄羅斯總統普亭出席北京冬奧會開幕式，「普亭總統愉快地接受了邀請」。

趙立堅指出，雙方正在就普亭訪華具體事宜保持密切溝通。兩國元首的冬奧之約將再次詮釋中俄親望親好、鄰望鄰好的夥伴關係。

路透報導，在北京宣揚普亭將出席邀請冬奧開幕之際時，彭帥指控中國前副總理張高麗性侵的後續發展，讓全世界注意到中國的審查言論及其領導階層充滿神秘感等現實情況。雖然彭帥21日透過視訊告訴國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach），說自己很平安且一切無恙。

但帶頭呼籲進行調查的世界女子職業網球協會（WTA）仍不相信這番說法。一些西方國家政府和網壇多名現役、退役名將，也都呼籲再度確認彭帥的人身安全。

已退休的中國人民大學前政治學教授張鳴說：「中國已有好幾年對於全球的批判關注，不是用沒說服力的解釋來回應，就是忍住假裝批評不存在。」

北京的言論審查機制，讓這起醜聞在受到嚴格管控的中國網路被壓了下來。彭帥本月2日在微博貼文指控張高麗後，審查人員很快就刪文。現在中國網路上仍禁止直接討論這個話題，迫使網友玩起文字遊戲來繞過審查。

中國試圖控制這起事件的說詞，已在海外掀起民眾不滿。參加過奧運、又曾高居網壇女雙世界第一的彭帥發生這種事，引發人權團體與一些國家的政治人物更強力呼籲抵制北京冬奧。

香港研究組織「中國傳媒研究計畫」（China MediaProject）成員班志遠（David Bandurski）指出，中國官員常說，應該在世界舞台上「講好中國的故事」；但「突然間，彭帥案暴露了這類野心徹底失敗」。

彭帥案也凸顯中國統治菁英階級的極度隱密性，外界幾乎無從得知他們的私生活細節。

香港浸會大學中國政治專家高敬文（Jean-PierreCabestan）指出，中國共產黨有必要保護張高麗，因為「這關乎黨的形象」。

中國 彭帥 北京

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