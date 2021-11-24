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以習近平思想為名 北大設4研究中心 校友一句話狠酸

中國新聞組／北京24日電
大專院校正在成為推動習思想的前沿。(歐新社)
大專院校正在成為推動習思想的前沿。(歐新社)

六中全會甫結束，北京大學22日一口氣新成立4個以習近平思想為名的研究中心，校方稱這是北大進一步學習貫徹習思想的重要舉措。港媒評論指，有北京大學校友對於北大去研究「一個清華大學畢業生的思想」，感到「真丟臉啊！」

據北京大學新聞網報導，北京大學習近平新時代中國特色社會主義思想研究院習近平經濟思想研究中心、習近平法治思想研究中心、習近平外交思想研究中心、習近平生態文明思想研究中心，22日在校內舉行成立儀式。北大表示，四個研究中心的成立，是為進一步深化習近平新時代中國特色社會主義思想研究，以黨的創新理論闡釋中國特色社會主義實踐的重要舉措。

港媒報導稱，北京大學校友、作家汪浩不以為然狠酸：「北京大學成立這麼多中心，去研究一個清華大學畢業生的思想，真丟臉啊！作為一個北大畢業生，在此向清大道歉。」網友則留言說：「我覺得北大也真的是很為難了」、「造神運動！？」、「研究十里山路不換肩？」

2017年10月，中共總書記習近平提出「新時代中國特色社會主義思想」；2018年3月，中共修憲，「習近平新時代中國特色社會主義思想」被寫入「憲法」，與「習思想」有關的宣傳工作持續展開。

北京大學習近平新時代中國特色社會主義思想研究院在2018年1月成立，是第一批以此為名成立的研究院或研究中心之一。

習思想的研究中心不只存在於學術機構，2020年7月，中國外交部依託中國國際問題研究院設立「習近平外交思想研究中心」；2021年6月，中國法學會成立「習近平法治思想研究中心」；7月，國家發改委成立「習近平經濟思想研究中心」，生態環境部成立「習近平生態文明思想研究中心」。

據報導，新華社等官媒曾指出「習近平總書記系列重要講話精神」有「一個中心，兩個基本點」。一個中心指習在上任總書記不久提出的「中國夢」，「中國夢」是一個籠統的「富國強兵」口號；而兩個基本點即「全面深化改革和堅持群眾路線」。

六中全會11日通過「中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」，其中稱，「習近平新時代中國特色社會主義思想是當代中國馬克思主義、21世紀馬克思主義，是中華文化和中國精神的時代精華，實現了馬克思主義中國化新的飛躍。」

北京大學黨委書記、習近平新時代中國特色社會主義思想研究院理事長邱水平表示，要以北京大學成立這四個研究中心為契機，努力把習近平新時代中國特色社會主義思想研究院建成研究闡釋習思想的學術重鎮。

習近平 中國 北京

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