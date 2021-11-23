美國輕忽、中企蠶食 紐時：全球最大剛果鈷礦 落入中國

美商近年將多座剛果鈷礦經營權賣給中資，北京在這場綠能資源戰中占上風。圖為剛果一處鈷礦廠。（路透）

清潔能源在可見的未來將逐漸成為主流；但是據「紐約時報」報導，由於歐巴馬 及川普兩任總統的漠視，讓位於剛果民主共和國，世界最大、品質最好，也是美國 最受制於人，也是電動車電池核心零組件之一，使其有望如「未來的石油」般重要的「鈷礦」落入「不受當地歡迎」的中國 之手。

有線電視新聞網(CNN)報導，21日剛果東部的南基伍省(South Kivu)才發生武裝團體與軍方駁火，一名警察遭射殺，五名中國籍人士被綁架的事件；報導指目前尚不清楚由誰作案，不過中國採礦商與當地關係緊張，因為很多礦商在當地係非法經營。

今年8月，南基伍省當局勒令六間中國中小型礦商暫停業務，但是一些業者不從，引發當地抗議；事實上，剛果現在也在審查，過去與中國簽訂的「礦產換基礎建設」是否真的能讓剛果的獲益，與其豐富的礦藏相匹配。

剛果(舊稱薩伊)多種豐富礦藏的重要性早已為人所知，1939年，愛因斯坦致信小羅斯福，指出剛果的鈾礦對美國原子彈戰略的重要性；冷戰時代，剛果也是美國外交的重點，對獨裁者蒙博托(Mobutu Sese Seko)幾乎有求必應，以避免剛果倒向蘇聯，讓豐富的礦藏將落入蘇聯之手。

剛果最重要的鈷礦蘊含於「騰克豐古魯姆礦場」(Tenke Fungurume)，1997年，費利浦麥克莫蘭銅金公司(Freeport-McMoRan)採礦項目啟動；費利浦公司的工程師說，初來此地時發現，其銅礦及鈷礦蘊藏量之豐，讓此礦山寸草不生，甚至還閃閃發光。

與當局矛盾重重的中國業者不同，費利浦公司過去曾鉅額投資當地，如興建道路、發電站，為當地村莊教育、醫療、造林等。

但是到2010年代中葉，費利浦公司鉅額投資失敗，財務狀況岌岌可危，出售該礦場是極少數可行的選擇；但是出售的消息傳出後，只有一間公司投標：「洛陽鉬業」；這間公司為了奪下此項目擁有滿手的現金，因為中國政府貸給他們的款項高達數十億元。

此宗交易案引來駐非洲外交官的警覺，在初期階段即已連繫華府，在幾名頂尖科學家、高級官員及七個聯邦政府部門兩年的研究後，白宮在歐巴馬執政末期發布報告指出：鈷礦是美國「最值得關注」的礦產，因為各種電池都需要鈷礦，而全世界三分之二的鈷礦又來自剛果，而中國正對此虎視眈眈。

當時白宮表示，應該建立「早期預警機制」，避免中國染指剛果礦藏，威脅供應美國的鈷礦。

只不過，根據紐時採訪的國安、外交官員表示，當這宗交易案啟動，形同「敲響警報」後，從歐巴馬到川普，儘管「擔憂中國收購」的口號喊得震天價響，但是都不為所動；隨著中企的逐漸蠶食，現在，剛果最大的礦產資源仍落入中國之手。