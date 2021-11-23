通話彭帥 國際奧會為冬奧滅火？

11月20日，胡錫進接著在推特上發布兩支影片，指出這是彭帥與教練、友人在北京宜賓招待所用餐的畫面。中網贊助商、香港德世界體育有限公司（Global D-Sports）高階主管丁力，他也於當晚貼出眾人用餐完的自拍照。（取材自丁力推特）

先前對彭帥 案完全不置一詞的國際奧委會（IOC），22日突發聲明：IOC主席巴赫已和彭帥本人視訊通話，「彭帥看起來一切都很好」。IOC背書的視訊通話，沒有公開影片和對話內容，繞過WTA直接和彭帥聯繫的舉動也備受質疑。據聯合報轉角24小時分析指出，中國 官媒的操作未能取信於國際，疑雲重重的彭帥消失之謎，又牽動即將到來的北京 冬奧。

彭帥下落如何？人身安全如何？是否遭中國官方威脅？種種疑慮，近期透過國際女子網球協會（WTA）的公開聲援和多位國際級球星的接連力挺，成為牽涉中國政治外交和北京冬奧的敏感焦點；特別是針對18日中國官媒CGTN突然發布「彭帥之信」，WTA沒有採信這封破綻百出的信件內容，進一步要求中國盡快讓彭帥本人出面，確保她的言論自由。

彭帥之信的隔天19日，CGTN國際新聞編輯沈詩偉張貼三張彭帥的照片，聲稱是「當天彭帥在微信朋友圈發布的照片」，但「彭帥的朋友」是誰？為何要特意轉給CGTN的編輯來代PO？這是在彭帥案爆發後直接言論壓制的結果，所以彭帥的微信號到底還找不找得到、又能否正常發文到朋友圈，至今依然謎團。

環時總編輯胡錫進接著在自己的推特上陸續發布兩支影片，其中在聊天內容中特別提到當日日期的段落，也讓許多人認為相當不自然。此外，其中一名列席的友人是中網贊助商、香港德世界體育有限公司（Global D-Sports）高階主管丁力，他也於當晚貼出眾人用餐完的自拍照，但弔詭的是除該張自拍照，還有一張是從旁拍攝的側寫，似乎包廂內除列席用餐者外還有其他人幫忙拍攝。

胡錫進的推特11月21日又發出影片，內容是彭帥出席「FILA KIDS鑽石杯青少年網球挑戰賽決賽」的開幕式，這次在FILA KIDS主辦方也同樣發布相關照片。一系列透過CGTN、胡錫進的接力影像公開，明顯看出是中國官方用以回應外界對彭帥安危的質疑。

日本朝日新聞就針對IOC的態度點出矛盾，先前各國針對中國人權問題、而要集結抵制北京冬奧時，就已經多次向IOC表達強烈抗議，到後續英美開始考慮外交抵制時，IOC面對一連串爭議控訴持續「毫無反應、就只是個IOC」，而刻意保持安靜的IOC卻突然高調發布彭帥通話的聲明，才會引人聯想是安撫中國的配合演出，巴赫此舉也被外界解讀是為了北京冬奧的順利運行而做的滅火行動。