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英媒：中國極音速滑翔載具南海試射飛彈 技術超越美俄

編譯李京倫／綜合23日電

英國金融時報報導，中國今年7月試射極音速武器時，極音速滑翔載具在接近目標時發射另一枚飛彈，讓美國國防部備感意外，反映中國的技術超越美俄。

知情人士透露，中國發射、可搭載核彈頭的極音速滑翔載具以至少五倍音速飛行，在南海上空接近目標時發射另一枚飛彈。由於先前沒有任何國家展示過這種能力，讓美國國防部負責研發軍用高科技的機構「國防高等研究計畫署」的科學家大感意外。

部分專家認為，這枚飛彈可能是空對空飛彈。也有專家認為這是一種反制措施，用來摧毀飛彈防禦系統，以防極音速武器被擊落。

美俄也研發極音速武器多年，但專家指出，極音速滑翔載具發射作為反制措施的飛彈是最新證據，顯示中國技術遠超美俄。

中國極音速滑翔載具是用「軌道轟炸系統」火箭搭載，這種火箭能飛越南極，使美國難以防禦，因為美國飛彈防禦系統主要防範飛越北極路線的飛彈。

美國官員深知中國在極音速武器方面領先美國，但7月27日的試射顯示，中國技術發展比美國以為的快，而中國成功結合軌道系統與能發射飛彈的極音速武器，更證實了這點。

金融時報上月報導，中國分別於7月27日和8月13日進行極音速武器試射，引發華府對北京軍事實力提升的擔憂。中方則否認相關報導內容，稱只是例行的航天器（太空飛行器）試驗，以確認可重複使用技術。

美國參謀首長聯席會議副主席海頓日前透露一些解放軍今夏試射的細節。海頓說，中國以五倍音速的速度發射一枚飛彈，繞著地球飛行並丟下一個極音速滑翔載具，並對在中國的一個目標造成影響。當被問到是否擊中目標時，他表示「夠接近了」。

中國 美國 國防部

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