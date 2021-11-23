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習近平視頻出席峰會 中國、東盟建全面戰略夥伴關係

中國新聞組／北京23日電
中國國家主席習近平22日出席並主持中國—東盟建立對話關係30周年紀念峰會。(新華社)
中國國家主席習近平22日出席並主持中國—東盟建立對話關係30周年紀念峰會。(新華社)

中國國家主席習近平22日以視頻方式出席中國—東盟(東協)建立對話關係30周年紀念峰會，習近平指出，和平是中國與東盟最大的共同利益，堅持對話不對抗、結伴不結盟，攜手應對威脅破壞和平的各種負面因素。習近平並與東盟國家領導人共同宣布，將中國、東盟關係提升為「全面戰略夥伴」關係，確立了雙方關係史上新的里程碑。

新華社報導，習近稱和平是中國與東盟最大的共同利益，堅持對話不對抗、結伴不結盟，攜手應對威脅破壞和平的各種負面因素。他呼籲，要踐行真正的多邊主義，堅持國際和地區的事大家商量著辦，中方堅決反對霸權主義和強權政治，願與周邊鄰國長期友好相處，共同維護地區持久和平，絕不尋求霸權，更不會以大欺小。

對於將中國、東盟關係提升為全面戰略夥伴關係的新里程碑，中國社會科學院學者曾指出，「全面」指的是合作領域，包括政治、經濟、文化、軍事等；「戰略」則意味著合作層次更高，從整體、全局、核心利益上都具有一致性。

中國和東盟在2003年就建立了戰略夥伴關系，如今上升為「全面戰略夥伴」，意味著雙方將在宏觀戰略等各個方面展開合作，其合作的深度和廣度在原有基礎上得到進一步提升。

觀察者網進一步說明，中國的「夥伴關係」有很多種，現階段比較常見的有全面合作夥伴、全面戰略夥伴、戰略合作夥伴、全面戰略合作夥伴等。

中國與一些國家有著獨一無二的夥伴關系，例如和巴基斯坦的「全天候戰略合作夥伴關係」，和俄羅斯的「新時代全面戰略協作夥伴關係」，都是只此一家。

而備受關注的中美之間，「新型大國關係」越來越多地出現在雙邊外交場合，不衝突、不對抗，相互尊重，合作共贏；與鄰國日本則是「戰略互惠關係」，實現中日兩國和平共處、世代友好、互利合作、共同發展的崇高目標，均未提及「夥伴」二字。

中國 習近平 俄羅斯

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