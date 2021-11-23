乒乓外交50年看歷史／球員上錯車 中美關係「破冰」

第31屆世乒賽期間，美國運動員科恩（右）接受莊則棟贈送的禮品。（取材自百度百科）

1971年3月28日，第31屆世乒賽在日本名古屋正式開幕。因為一次「意外」，打破了中美關係「堅冰」。

澎湃新聞報導，4月3日，在中國 代表團坐大巴車準備趕往體育館的時候，車裡突然上來一個外國人，他一看車上都是中國人，轉身準備下車，恰好此時車門被關上。他一轉身背後身上顯示的是USA字樣。這位名叫格倫．科恩的美國 球員不會想到，他無意間上錯車的「小錯誤」，為已中斷交往20多年的中美再次「握手」提供了可能。

在將近十分鐘鴉雀無聲的「尷尬」無措後，球員莊則棟主動通過翻譯與科恩攀談。莊則棟說：「美國政府雖然對中國不友好，但美國人民是中國人民的好朋友。為了表達我們中國人民對美國人民的友誼，我送你一個禮物做紀念。」他將一件印有黃山風景的杭州織錦送給科恩。當車子到達目的地時，正好撞上媒體們「長槍短炮」一陣猛拍。第二天，莊則棟與科恩的照片與報導引爆全世界媒體。

4月4日，科恩等在中國隊經過的地方，將一件印有和平標記和「Let It Be」字樣的運動衫送給莊則棟。緊接著4月5日，美國隊副團長哈里森來到中國駐地，向中國乒協提出：世乒賽結束後是不是也能邀請美國訪問中國？中國代表團第一時間向中國國家體委報告。國家體委認為時機尚不成熟，給出「關於不邀請美國乒乓球隊訪華的報告」。4月6日，毛澤東圈閱報告後退外交部辦理，美國乒乓球隊無緣來華似成定局。就在當天11時，在世錦賽即將全部結束前，毛澤東最終拍板邀請美國乒乓球隊訪華。

就在當天，時任美國總統的尼克森從美國駐東京大使館 報告中得知這一消息後驚喜地說：「我從未料到對華的主動行動會以乒乓球隊訪問的形式實現。」他立即批准接受邀請。