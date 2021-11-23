乒乓外交50年看歷史／球員上錯車 中美關係「破冰」
1971年3月28日，第31屆世乒賽在日本名古屋正式開幕。因為一次「意外」，打破了中美關係「堅冰」。
澎湃新聞報導，4月3日，在中國代表團坐大巴車準備趕往體育館的時候，車裡突然上來一個外國人，他一看車上都是中國人，轉身準備下車，恰好此時車門被關上。他一轉身背後身上顯示的是USA字樣。這位名叫格倫．科恩的美國球員不會想到，他無意間上錯車的「小錯誤」，為已中斷交往20多年的中美再次「握手」提供了可能。
在將近十分鐘鴉雀無聲的「尷尬」無措後，球員莊則棟主動通過翻譯與科恩攀談。莊則棟說：「美國政府雖然對中國不友好，但美國人民是中國人民的好朋友。為了表達我們中國人民對美國人民的友誼，我送你一個禮物做紀念。」他將一件印有黃山風景的杭州織錦送給科恩。當車子到達目的地時，正好撞上媒體們「長槍短炮」一陣猛拍。第二天，莊則棟與科恩的照片與報導引爆全世界媒體。
4月4日，科恩等在中國隊經過的地方，將一件印有和平標記和「Let It Be」字樣的運動衫送給莊則棟。緊接著4月5日，美國隊副團長哈里森來到中國駐地，向中國乒協提出：世乒賽結束後是不是也能邀請美國訪問中國？中國代表團第一時間向中國國家體委報告。國家體委認為時機尚不成熟，給出「關於不邀請美國乒乓球隊訪華的報告」。4月6日，毛澤東圈閱報告後退外交部辦理，美國乒乓球隊無緣來華似成定局。就在當天11時，在世錦賽即將全部結束前，毛澤東最終拍板邀請美國乒乓球隊訪華。
就在當天，時任美國總統的尼克森從美國駐東京大使館報告中得知這一消息後驚喜地說：「我從未料到對華的主動行動會以乒乓球隊訪問的形式實現。」他立即批准接受邀請。
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