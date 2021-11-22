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中批立陶宛背諾 外交關係降為「代辦級」

中國新聞組／北京22日電
立陶宛允許台灣設立「駐立陶宛台灣代表處」。(Getty Images)
立陶宛允許台灣設立「駐立陶宛台灣代表處」。(Getty Images)

歐洲國家立陶宛不顧北京抗議和反對，允許台灣設立「駐立陶宛台灣代表處」，中國大陸外交部21日宣布將中、立兩國外交關係降為「代辦級」，此前北京已於今年8月召回駐立陶宛大使。立陶宛對此表示「遺憾」。兩國的外交衝突引發全球關注，俄媒譏諷立陶宛，在台灣問題上激怒中國「純屬愚蠢」。

來源：YouTube

代辦為較低層級的外交代表，位階低於大使和公使，但職權相同。一旦宣布外交關係「降級」，甚至關閉使領館，或將對方大使列為不受歡迎人士，則顯示兩國外交出現嚴重問題，再往下發展就是斷交。

中國大陸外交部昨發聲明稱，立陶宛不顧中方嚴正抗議和反覆交涉，允許台灣當局設立「駐立陶宛台灣代表處」；此舉公然在國際上製造「一中一台」，背棄立方在兩國建交公報中所作政治承諾，損害中國主權和領土完整，粗暴干涉中國內政，中方對此強烈不滿和嚴正抗議。

聲明稱，中方為了維護主權和國際關係基本準則，不得不將外交關係降為「代辦級」。立陶宛政府須承擔由此產生的一切後果。中方敦促立方立即糾正錯誤。

路透報導，立陶宛外交部發表聲明說：「同意台灣設立代表處是基於經濟利益。立陶宛重申堅守『一個中國』政策，但同時也有權擴大與台灣合作，同意並設立非外交性質的代表處，確保雙邊關係務實發展，如同其他許多國家的作為。」

環球時報報導，中國國際問題研究院歐洲所所長崔洪建解讀中方降級外交關係此舉是「罕見而嚴厲」，除經濟領域，中、立兩國在政治、外交和人文交流、合作會受波及。此外，在多邊場合，立陶宛將難獲北京支持。「如果立陶宛在台灣問題一意孤行，不排除存在中立斷交可能性」。

面對中方的怒火，立陶宛外長藍斯柏吉斯19日聲稱由於受到來自中國大陸的壓力，立面臨著經濟和金融問題。俄羅斯「觀點報」稱，立陶宛在台灣問題上激怒中國「純屬愚蠢」，「今日俄羅斯」更用中國遵守誓言，懲戒立陶宛來形容。

立陶宛總統諾賽達曾表示，作為主權國家，立陶宛自行決定與哪些國家或地區發展經濟與文...
立陶宛總統諾賽達曾表示，作為主權國家，立陶宛自行決定與哪些國家或地區發展經濟與文化關係。(歐新社)

立陶宛 中國 台灣

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