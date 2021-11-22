中降級立陶宛外交關係／2個第一、3大影響、4點信號

中國外交部宣布與立陶宛間的外交關係降級，圖為外交部發言人趙立堅。(Getty Images)

中國 大陸外交部宣布與立陶宛 間的外交關係降為代辦級，官媒及陸媒紛紛發表措辭強烈的評論指出，大陸此次罕見而嚴厲的行動，宣示了「兩個第一，三大影響，四點信號」的強硬立場，目的除在警告國際，台灣 問題是中國的深度紅線，同時也藉此防止「立陶宛」效應在國際間擴散。

鳳凰網刊出「今日海峽」評論文章指出，中方將中立兩國外交關係降為代辦級的動作，創造了中國外交的兩個「第一」。這是目前與中國建交的國家中唯一一個外交關係為代辦級的國家，也是自1981年中國和荷蘭關係降級，40年來第一個和中國外交關係降為代辦級的國家。

大陸官媒環球時報發表評論指出，中方將與立陶宛的外交關係降級後對立陶宛有三大影響。中國社會科學院歐洲研究所副所長、研究員劉作奎分析，其中影響最大的是經濟領域，今後涉及到兩國政府層面包括貿易、農產品檢驗檢疫等各個領域都會受到很大影響。

第二個影響是，雙方在政治、外交和人文方面的交流，中立之間當前的交流機制、合作項目會受到波及。第三，在亞太以及其它多邊場合，涉及立陶宛自身利益的議題上，由於雙方的政治互信下降，立陶宛也將很難得到中國的支持。

評論並指此次降級釋放出四點信號。

一是立陶宛靠著背後美歐等西方國家的支持，試圖以小搏大，挑戰中國的紅線底線，行徑惡劣，中國才會採取將外交關係降為代辦級的罕見動作。

其次，此舉明確了中方的鮮明態度，即在涉台問題上立陶宛不能有僥倖心理，不能打馬虎眼，不要拿台灣問題做文章。中國人民大學當代政黨研究平台研究員、國際關係學院教授王義桅稱，這是外交上罕見而嚴厲的威懾，就是讓立陶宛感到疼。

第三，這次的降級對於包括捷克、匈牙利和波蘭等歐洲小國在內的勢力也是一個震懾，警告他們不要試圖在台灣等原則問題上挑釁中國。中國國際問題研究院歐洲所所長崔洪建表示，也要防止立陶宛的行為對其他少數國家和政客構成的示範效應，在歐洲乃至全球範圍內擴散。

第四，從最初召回大使到斷然降級，體現了中方有理有據有節的態度。崔洪建認為，未來如果立陶宛仍一意孤行，不排除存在斷交的可能性。

崔洪建表示，之前中國與荷蘭的外交關係降為代辦之後，荷蘭方面做出了一些改變和承諾，現在就看立陶宛會不會有所改變。